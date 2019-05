Premierul Japoniei Shinzo Abe condamnă atacul "atroce" de lângă Tokyo "Este un caz realmente atroce. Sunt foarte revoltat. Sincere condoleante victimelor si sper ca ranitii sa se refaca rapid", a declarat Abe la televiziune.



Atacul, un eveniment rar in Japonia, considerata o tara sigura, a survenit cu putin inainte de ora locala 08:00 in orasul de la sud de capitala nipona.



Potrivit media locale, un barbat in jur de 50 de ani inarmat cu doua cutite a strigat "Am sa va omor!", inainte de a se napusti asupra copiilor care asteptau autobuzul scolar, in apropierea unui parc dintr-o zona rezidentiala. O fetita de 12 ani si un barbat de 39, probabil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

