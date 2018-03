Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a oferit un amplu interviu si a precizat conditiile in care ar putea recurge la arma nucleara. Pe de alta parte, a sustinut ca Rusia nu are militari in Donbas si a acuzat administratia precedenta de la Washington ca l-a mintit in privinta viitorului regimului Viktor Ianukovici.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, în cadrul unui interviu pentru filmul “World Order 2018" realizat de Vladimir Solovyov, ca Rusia va folosi armele nucleare doar ca masura de raspuns la un atac extern.

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare.Putin a facut comentariile in timpul unui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi timp, Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau 'victorii stralucitoare' pentru Rusia, consemneaza AFP preluat de agerpres. 'Vrem ca tara noastra sa straluceasca si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca vrea sa reduca de doua ori nivelul de saracie "inadmisibila" in Rusia in cursul urmatorilor sase ani, adica durata viitorului mandat pe care ar urma sa-l obtina, fara surprize, la scrutinul din 18 martie, relateaza AFP si TASS. "Noi trebuie sa reducem…

- Un armistitiu umanitar de cinci ore decretat de Rusia in enclava rebela siriana Ghouta de Est, de langa Damasc, a inceput marti, la ora 07:00 GMT, pentru ca civilii sa poata parasi zona, vizata de o ofensiva intensa a fortelor regimului sprijinite de Moscova, relateaza Reuters si AFP. …

- Democratul cel mai important din comitetul pentru servicii secrete al Camerei Reprezentantilor, Adam Schiff, a sugerat luni ca Robert Mueller ar putea aduce noi dovezi privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.„Este…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Avion prabusit Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiilor victimelor din accidentul aviatic cumplit care a avut loc duminica, 1 februarie. Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabușit lânga Moscova, la scurt timp dupa decolare.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va întâlni în viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, în statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile

- Rusia a sarbatorit vineri 75 de ani de la ”triumful” sovietic in batalia de la Stalingrad, un punct major de cotitura in al Doilea Razboi Mondial si un simbil al mandriei regasite si patriotismului pe care vrea sa-l incarneze Vladimir Putin, aflat in campanie in vederea celui de-al patrulea mandat,…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea unei competiții alternative pentru sportivii ruși care nu pot participa luna viitoare la olimpiada de iarna din Coreea de Sud din motive de dopaj.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS. Printr-un alt…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a scufundat in noaptea de joi spre vineri intr-un lac inghetat, in condițiile in care frigul extrem ce se inregistreaza in prezent in Rusia a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, ritualul care marcheaza Boboteaza pe rit vechi.

- "Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea obligativitatii vizelor de intrare in Japonia pentru cetatenii romani si sper ca din ce in ce mai multi romani vor veni sa viziteze Japonia", a declarat premierul Shinzo Abe. Premierul…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai fi primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat. Premierul japonez, care a sosit la Bucuresti insotit de 30 de reprezentanti ai unor companii japoneze, va fi primit in aceasta dupa-amiaza de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA. "In…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii de securitate nationala a Statelor Unite si a afirmat ca Rusia trebuie sa fie un "lider absolut" in crearea unei arme de noua generatie pentru a-si asigura suveranitatea, scrie AFP.

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.Tirurile cu rachete balistice si testele nucleare ale Phenianului,…

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, in care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin „sa-și asume responsabilitatea pentru ce s-a intamplat," transmite AP, citat de Realitatea.net.

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca Rusia va acorda atentia necesara dezvoltarii armatei si a marinei, insa nu va intra intr-o cursa a inarmarii cu Statele Unite, conform Reuters, transmite News.ro . De asemenea, Putin a adaugat, vorbind in cadrul unei conferinte de presa de sfarsit de an, ca Rusia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- In fata a 1.600 de jurnalisti rusi si straini, joi, 14 decembrie 2017, cu ocazia evenimentului televizat despre care se stie ca este deja o traditie a mandatului sau, presedintele rus Vladimir Putin a oferit telespectatorilor una din seria aparițiilor sale importante pe care le folosește pentru a-și…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Anuntul facut miercuri de presedintele rus Vladimir Putin privind inaintarea candidaturii sale pentru un al patrulea mandat in alegerile prezidentiale din martie 2018 a fost primit in Rusia cu bucurie de mai multi oameni politici, dar si cu iritare de catre opozitie, informeaza AFP.'Aceasta…