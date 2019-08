Stiri pe aceeasi tema

- Giuseppe Conte, ales joi pentru a incerca sa formeze un executiv, va avea intrevederi timp de doua zile si ar urma sa-i prezinte pana marti sau miercuri componenta guvernului presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, inainte de a depune juramantul.In afara de repartizarea portofoliilor…

- Giuseppe Conte va ramane premier al Italiei dupa ce formațiunile politice Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat au ajuns la un acord privind formarea unui partid de coaliție. "Am ajuns la un acord politic cu Partidul Democrat pentru formarea unui nou guvern condus de premierul Giuseppe Conte", a anuntat…

- Italia - Acord intre Partidul Democrat si Miscarea 5 Stele pentru ca Giuseppe Conte sa revina in postul de prim-ministru.Partidul Democrat si Miscarea 5 Stele (M5S) au ajuns la un acord pentru formarea unui nou guvern condus de Giuseppe Conte, informeaza AFP.Acest acord pune punct…

- Roma, 27 aug /Agerpres/ - Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) a suspendat marti negocierile privind formarea unei noi coalitii de guvernare cu Partidul Democrat (PD, centru-stanga), anuntand ca le va relua doar dupa ce formatiunea social-democrata se va angaja sa-l mentina in fruntea executivului pe…

- 'Criza trebuie rezolvata cu o decizie clara si intr-un timp scurt' a declarat presedintele Mattarella, dupa consultarile purtate in ultimele doua zile cu formatiunile politice. Mattarella a mai spus ca va tine noi consultari marti, dupa care va 'trage concluziile si va lua deciziile necesare' .…

- ''Se cuvine sa incercam si sa formam un guvern, daca este posibil'', a declarat miercuri Renzi pentru postul de televiziune francez France 2. El a adaugat ca este important sa se renunte la atacurile personale la adresa lui facute de unii membri ai M5S. Politicieni din M5S si din Partidul…

- Matteo Renzi, care a condus Italia din februarie 2014 pana in decembrie 2016, a apreciat ca ''ar fi o prostie sa se mearga la vot chiar acum'', in toamna, asa cum a cerut liderul Ligii (extrema dreapta), Matteo Salvini, zguduind joi coalitia formata in urma cu 14 luni cu Miscarea 5 Stele (M5S). ''Sunt…

- Matteo Salvini, omul forte al guvernului italian și liderul Ligii, a cerut joi alegeri anticipate cât mai "rapide" posibil, decretând destramarea coaliției aflate la guvernare, scrie AFP."Sa mergem cât mai rapid la Parlament pentru a lua act ca nu mai exista…