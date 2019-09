Premierul Italiei se aşteaptă la un sprijin important din partea UE pentru stimularea creşterii economiei "Avem nevoie de timp, si pentru acest timp vreau sa fac un pact cu Europa pentru a digitaliza Italia, vrem sa ne orientam in intregime sistemul nostru industrial spre o economie verde", a declarat Conte, adaugand ca Ursula von der Leyen a fost "total" de acord cu aceste prioritati.



"Obiectivul nostru il reprezinta reducerea datoriei. Nu spunem ca nu vrem sa ne pastram situatia financiara in ordine. Nu spunem ca obiectivul nostru nu este reducerea datoriei, dar vrem sa-l indeplinim prin crestere economica", sustine prim-ministrul italian.



Acesta apreciaza ca UE ar trebui sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- "Avem un pact de stabilitate si crestere care se concentreaza pe stabilitate si nu pe crestere. Vrem sa inversam aceasta ordine", le-a declarat Conte jurnalistilor, adaugand ca intentioneaza sa respecte actualele reglementari fiscale ale Uniunii Europene dar va lucra pentru modificarea lor.Conform…