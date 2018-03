Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Paolo Gentiloni si-a prezentat sambata demisia, conform procedurii, dupa ce anterior in cursul zilei Miscarea 5 Stele (M5S) a ajuns la un acord cu alianta de centru-dreapta in ceea ce priveste persoanele care vor conduce cele doua Camere ale Parlamentului, insa inca nu este clar daca…

- Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca alianta sa de centru-dreapta ar trebui sa formeze o coalitie cu Miscarea 5 Stele (M5S) pentru a conduce noul guvern, conform La Repubblica, citata de Politico. Liderul Forza Italia i-a spus, conform rapoartelor, lui Matteo Salvini, conducatorul Ligii Nordului…

- Berlusconi, liderul partidului Forza Italia, l-a informat marti in legatura cu pozitia sa pe principalul sau aliat de centru-dreapta, liderul Ligii Nordului Matteo Salvini, in timpul unei intalniri la care a mai declarat ca nu are nicio retinere fata de miscarea 5 Stele. El a apreciat ca centrul-dreapta…

- "A fost o mare surpriza la alegerile legislative din Italia, care arata deja o tendința in Europa: curentele eurosceptice, populiste sau de extrema dreapta sunt tot mai puternice. Uitați-va in Austria, unde cancelarul Sebastian Kurz, un tanar de 31 de ani, a fost forțat sa coabiteze la guvernare…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- Dupa cum se explica pe site-ul Ministerului de Interne al Italiei, unele procese verbale de la birourile de vot au fost trimise direct la Curtile de Apel, care vor desemna castigatorii, insa aceste rezultate sunt in continuare asteptate. Coalitia dreapta/extrema dreapta a obtinut 37% din…

- Silvio Berlusconi a anuntat, miercuri, ca il sustine pe Matteo Salvini, presedintelui partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, in incercarea acestuia de a forma un guvern, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern.Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini (foto), a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui…

- Uniunea Europeana a pierdut alegerile in Italia. Dar nu le-a castigat nimeni! Incepe cosmarul politic. Sau Bunga Bunga? Uniunea Europeana a pierdut alegerile în Italia. Dar nu le-a câstigat nimeni! Începe cosmarul politic. Sau Bunga Bunga? Valentin Naumescu…

- "Am decis sa demisionez din functia de lider al Partidului Democrat. Este necesar sa deschidem o noua pagina", a declarat Matteo Renzi intr-un discurs rostit luni seara. Partidul Democrat, aflat la guvernare in prezent, a obtinut un scor de doar 18,5% in urma scrutinului legislativ desfasurat…

- Rezultatul indecis al alegerilor din Italia, care nu a dat un castigator clar, a trimis din nou „cizma italiana” intr-o criza politica, care a lovit imediat piata financiara din peninsula. In acest timp, partidele populiste si-au revendicat dreptul de a conduce urmatoarea guvernare, potrivit Bloomberg.…

- Niciun partid sau colaiție nu a reușit sa obțina majoritatea in Italia dupa votul de duminica, dar fortele de dreapta si antisistem au fost favoritele populației, chiar daca nu au reușit sa obțina suficient de mult emandate. Coaliția fostului premier Silviu Berlusconi pare ca va caștiga cele mai multe…

- Desi coalitia dreapta-extrema dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi se afla pe primul loc conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative din Italia, el a pierdut leadership-ul dreptei in favoarea partenerului sau de coalitie, Matteo Salvini, al carui partid de extrema-dreapta…

- Actiunile grupului Mediaset al lui Silvio Berlusconi inregistrau luni o scadere de aproape 7% la bursa de la Milano, in pe ansamblu piata pare mai degraba stabila, dupa anuntarea rezultatelor la alegerile parlamentare de duminica, informeaza AFP. Partidele antisistem, eurosceptice si de…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta Asa cum anuntasera sondajele,…

- Matteo renzi Social-democrația, cea care decenii la rand a fost cea mai influenta forța politica europeana, se zbate sa supraviețuiasca. Toate sondajele de opinie indica faptul ca alegerile generale din Italia vor fi caștigate – e drept, cu o majoritate fragila – de o coaliție de centru-dreapta compusa…

- Pe baza rezultatelor partiale reiese ca in Italia exista doua optiuni de guvernare: o coaliție de dreapta, compusa din Frații Italiei, Liga Nordului și Forza Italia sau o guvernare ipotetica formata din Forza Italia și Partidul Democratic. Populismul este o mișcare cu popularitate in creștere in Italia,…

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- "Uniunea Europeaa (UE) va petrece o seara proasta", a comentat duminica seara, pe Twitter, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) francez Marine Le Pen. De fapt, coalitia formata de Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, Liga si micul partid Fratelli d'Italia obtine aproximativ 35- din voturile…

- ALEGERI ITALIA. Mișcarea 5 Stele a câștigat scrutinul legislativ din Italia, dar nu are majoritate. Partidul Democrat aflat la guvernare este în scadere, la fel și Forza Italia, partidul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi, în vreme ce

- Votantii din Roma au fost descurajati de cozile lungi de la sectiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare, informeaza Politico. „Ne vom intoarce mai tarziu, poate spre seara, coada era prea mare acum”, a spus Sandra, care a venit sa voteze impreuna cu sotul si cu copilul lor de doi…

- REZULTAT ALEGERI PARLAMENTARE ITALIA. Alegerile s-au organizat dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formațiunii de centru-stanga Partidul Democrat, și dizolvarea Parlamentului de catre președintele republicii in data de 28 decembrie 2017. ALEGERI ITALIA REZULTAT. Rezultatul scrutinului…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Duminica au loc alegeri legislative in Italia si, potrivit ultimelor sondaje, partidele populiste si de extrema-dreapta au cele mai mari sanse sa se instaleze la Roma fara o majoritate stabila, relateaza AFP, potrivit Agerpres . In cele doua luni de campanie electorala, principalele subiecte de dezbatere…

- In Italia, duminica, vor avea loc alegeri generale. Dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formatiunii de centru-stanga Partidul Democrat, si dizolvarea Parlamentului de catre presedintele republicii in data de 28 decembrie 2017, se vor organiza noi alegeri cu scopul de a incheia criza politica…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta de plen comuna, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu."Maine…

- Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile rezultate ale votului din 4 martie, in timp ce previziunile arata ca in prezent niciun partid sau coalitie nu ar obtine o majoritate absoluta. "Sunt de acord cu Silvio Berlusconi, este corect sa ne…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi…

