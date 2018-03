Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, si-a prezentat sambata seara demisia, dupa ce noul parlament de la Roma si-a preluat atributiile, informeaza AFP. Cabinetul condus de Gentiloni va continua sa gestioneze problemele curente pana la formarea unui nou guvern. Camera Deputatilor…

- Cele doua camere ale parlamentului italian au reusit sambata sa-si aleaga presedintii, dupa trei tentative esuate si dupa ce in final alianta dreapta-extrema dreapta a ajuns la o intelegere cu formatiunea antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) pentru ca fiecare sa preia presedintia unei camere, informeaza…

- Cele doua camere ale parlamentului italian au reusit sambata sa-si aleaga presedintii, dupa trei tentative esuate si dupa ce in final alianta dreapta-extrema dreapta a ajuns la o intelegere cu formatiunea antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) pentru ca fiecare sa preia presedintia unei camere, informeaza…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate marti de plenul Camerei Deputatilor - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni…

- Autoritațile publice si producatorii apicoli vor sa incurajeze consumul de miere prin Programul „Mierea in Scoli”, prin care 1,4 milioane de copii vor primi cate un borcan de 350 de grame lunar. Declrația a fost facuta de Daniel Botanoiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii, iar proiectul cu…

- Romanii cu credite care au ajuns la „mana“ firmelor de recuperare creanțe scapa de datorie daca achita in contul acestora dublul sumei cu care le-a fost preluata creanța de la banca. Masura este cuprinsa intr-un proiect de lege care a primit aviz favorabil din partea Senatului și are mari șanse sa fie…

- Dupa cum se explica pe site-ul Ministerului de Interne al Italiei, unele procese verbale de la birourile de vot au fost trimise direct la Curtile de Apel, care vor desemna castigatorii, insa aceste rezultate sunt in continuare asteptate. Coalitia dreapta/extrema dreapta a obtinut 37% din…

- La cinci zile dupa alegerile legislative desfasurate pe 4 martie in Italia, raportul de forte a fost deja stabilit, insa traducerea voturilor in numar de locuri in parlament nu este nici acum definitiva, din cauza unei legi electorale extrem de complicate, informeaza vineri AFP. Dupa cum se explica…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern. Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini, a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui Berlusconi,…

- Parlamentarii USR propun abrogarea pensiilor speciale, cu doua exceptii: militarii si magistratii. Proiectul este supus, miercuri, votului final în plenul Senatului. Forul decizional este Camera Deputaților.

- Rezultatul indecis al alegerilor din Italia, care nu a dat un castigator clar, a trimis din nou „cizma italiana” intr-o criza politica, care a lovit imediat piata financiara din peninsula. In acest timp, partidele populiste si-au revendicat dreptul de a conduce urmatoarea guvernare, potrivit Bloomberg.…

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Coalitia, in cadrul careia Liga a devansat puternic partidul lui Silvio Berlusconi, pare cu toate acestea a fi departe de o majoritate in parlament. Insa Matteo Salvini s-a declarat impotriva oricarui acord cu populistii din Miscarea 5 Stele, partidul clasat pe primul loc, cu peste 32% din voturi.…

- Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar de mandate in Camera Deputatilor, insa niciun partid sau alianta nu va obtine o majoritate absoluta in Camera, potrivit unei proiectii difuzate de postul public RAI.Miscarea fondata in 2009 poate obtine intre 216…

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie...

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Formatiunea populista Miscarea Cinci Stele se pozitioneaza pe primul loc in urma scrutinului parlamentar din Italia, dar coalitia de centru-dreapta condusa de Silvio Berlusconi spera sa poata forma viitorul guvern, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne.

- Urnele de vot s-au deschis dimineata in Italia pentru scrutinul legislativ de alegere a membrilor Senatului si ai Camerei Deputatilor. Peste 50,7 de milioane de cetateni italieni sunt chemati la urne...

- Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata,…

- Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata,…

- Mai este o zi pana la alegerile legislative din Italia, considerate unele dintre cele mai importante din ultimii ani. Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi are cele mai mari sanse sa se intoarca la putere, dupa o pauza de sapte...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Iata ce a semnat președintele Romaniei, potrivit anunțului facut de Administrația Prezidențiala: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condamna deciziile Senatului privind taierea padurilor virgine si arborarea drapelului national, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei transmis joi. In data de 21 februarie 2018 Senatul Romaniei a adoptat un amendament la Legea nr. 51/2006…

- Coalitia de centru este o "alianta solida, deoarece am lucrat cu totii la acelasi program pe care l-am si semnat, astfel incat nu am nici un motiv sa ma indoiesc de loialitatea lor. Ne cunoastem dinainte de anul 2000, avem la activ douazeci de ani de colaborare si guvernam impreuna regiuni importante.…

- Pe holurile Parlamentului, in zona care apartine Senatului, la Sala Drepturilor Omului s-a simtit, marti, miros de fum. Reprezentantii Camerei Deputatilor au dezmintit insa informatiile aparute in presa, conform carora ar fi vorba de un incendiu, recurgandu-se la evacuarea personalului."Ca…

- Plafonarea dobanzilor, o inițiativa legislativa susținuta de parlamentari PNL, PSD și ALDE, a trecut de comisiile de specialitate și urmeaza sa fie supusa votului in plenul Senatului, iar apoi la Camera Deputatilor.

- ”In momentul acesta, aceasta lege a fost votata in Senatul Romaniei de catre Comisiile reunite juridica, buget-finanțe și economica. Luni intra in plenul Senatului, dupa care iși urmeaza parcursul legislativ la Camera Deputaților. Eu sper ca intr-o luna jumate aceasta lege sa ajunga la promulgare,…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. "Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi am dori sa completam in momentul…

- "Alegerile din 4 martie vor decide modul in care Italia se va inscrie in procesul european in urmatorii ani, care se anunta decisivi", afirma autorii studiului. "Ele ar putea duce la o criza politica", atentioneaza acestia.Coalitia de dreapta/extrema dreapta ramane in frunte, potrivit ultimelor…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Din 21 februarie, parlamentarii vor beneficia de sistem de vot electronic si la sedintele comune, au decis marti Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. „Am aprobat un lucru foarte important, asteptat de mult timp. Lucrurile sunt avansate, secretarii generali de la Camera…

- Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri propunerea ca deputatul Oana Florea si senatorul Marin Nicolae sa fie alesi in calitate de membri ai Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. Deputatul Oana Florea a fost aleasa cu 273 de voturi…

- Potrivit unor surse din partid citate de Agerpres, in sedinta grupului deputatilor liberali, Turcan a obtinut 43 de voturi favorabile, in timp ce contracandidata sa, Adriana Saftoiu, a intrunit 12 voturi. Senatul si Camera Deputatilor au inceput, joi, 1 februarie, prima sesiune ordinara…

- Coalitia PSD-ALDE va incepe 2018 cu un nou Guvern, iar presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu anunta mari schimba in economie. Seful ALDE promite mai multe cresteri de salarii, dar si a Produsului Intern Brut. Mai mult, Tariceanu lanseaza un atac dur la adresa contestatarilor guvernarii.Citește…

- Coalitia de guvernare a anuntat luni, oficial, ca va introduce impozitul pe venitul global. Afirmatia a fost facuta atat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cat si de seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care n-au dat insa niciun fel de detalii privind forma pe care o va imbraca actul normativ privind …

- Comitetul Executiv Național al PSD s-a reunit marți, de la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Amintim ca liderul PSD a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmand ca Guvernul in functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate in martie 2018, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Inițiatorii proiectului susțin ca data aleasa, 2 aprilie, are o semnificație istorica importanta, fiind data la care a fost instituita noțiunea de ”prefect” in lege. ”Este indiscutabil faptul ca prin competența, cinste și corectitudine, prefecții Romaniei, specialiști in diferite domenii,…

- Cea mai recenta despartire din showbizul romanesc este cea cuplului Florin Salam - Roxana Dobre. Roxana Dobre va ramane cu cele doua fetite minunate si o masina de lux, in urma despartirii de Florin Salam. Manelistul i-a facut cadou masina si nu are de gand sa i-o ia inapoi. Bruneta va trebui insa…