Premierul italian Paolo Gentiloni a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost prins de aparatul radar conducand cu 180 km/h pe un drum național din Tulcea, primind o amenda de 4.785 de lei, pe langa suspendarea permisului. Un barbat din județul Tulcea a fost amendat, luni, cu 4.785 de lei dupa ce a fost prins conducand cu 180 de kilometri pe ora pe DN 22, in apropierea…

- Dupa cum se explica pe site-ul Ministerului de Interne al Italiei, unele procese verbale de la birourile de vot au fost trimise direct la Curtile de Apel, care vor desemna castigatorii, insa aceste rezultate sunt in continuare asteptate. Coalitia dreapta/extrema dreapta a obtinut 37% din…

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern. Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini, a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui Berlusconi,…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a demisionat din fruntea Partidului Democrat in urma rezultatului slab la alegerile de duminica. El a catalogat infrangerea suferita de partidul sau drept una ”clara”, citeaza Agerpres agențiile internaționale. Partidul Democrat din Italia, formațiune de centru-stanga…

- Rezultatul indecis al alegerilor din Italia, care nu a dat un castigator clar, a trimis din nou „cizma italiana” intr-o criza politica, care a lovit imediat piata financiara din peninsula. In acest timp, partidele populiste si-au revendicat dreptul de a conduce urmatoarea guvernare, potrivit Bloomberg.…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta …

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta Asa cum anuntasera sondajele,…

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar de mandate in Camera Deputatilor, insa niciun partid sau alianta nu va obtine o majoritate absoluta in Camera, potrivit unei proiectii difuzate de postul public RAI.Miscarea fondata in 2009 poate obtine intre 216…

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- Coalitia condusa de Silvio Berlusconi a obtinut 35 la suta din voturi, potrivit estimarilor, in urma alegerilor parlamentare de duminica din Italia. Pe locul al doilea s-a clasat miscarea populista "5 stele" cu peste 32 la suta din sufragii.

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Formatiunea populista Miscarea Cinci Stele se pozitioneaza pe primul loc in urma scrutinului parlamentar din Italia, dar coalitia de centru-dreapta condusa de Silvio Berlusconi spera sa poata forma viitorul guvern, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne.

- Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata,…

- Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata,…

- Vesti proaste pentru persoanele fizice care isi castiga existenta din comercializarea masinilor second-hand. Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea acestora. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect…

- Coalitia de centru este o "alianta solida, deoarece am lucrat cu totii la acelasi program pe care l-am si semnat, astfel incat nu am nici un motiv sa ma indoiesc de loialitatea lor. Ne cunoastem dinainte de anul 2000, avem la activ douazeci de ani de colaborare si guvernam impreuna regiuni importante.…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Au fost exprimate 73 de voturi favorabile, 18 "impotriva" si 13 abtineri. Iata cine sunt senatorii care au votat impotriva plafonarii dobanzilor: Potrivit textelor adoptate, "in raporturile juridice dintre consumatori si profesionisti, inclusiv comercianti, dobanzile penalizatoare…

- Congresul brazilian (parlamentul tarii) a validat decretul care transfera catre armata comanda fortelor de securitate ale statului Rio de Janeiro, in pofida temerilor legate de eventuale incalcari ale drepturilor omului, transmite AFP. Senatul brazilian a adoptat miercuri, cu 55 de voturi pentru…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare si exploatare pe toata durata existentei sistemelor de utilitate publica.…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. …

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a salutat votul pozitiv pe care Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor l-a dat marti proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem…

- Camera Deputatilor si Senatul vor vota astazi, in sedinta comuna, proiectul de Hotarare "privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza, Pahontu Lucian Silvan si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Plen la parlament Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti în plen pentru a decide înfiintarea unei Comisii de ancheta pentru verificarea activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza. Parlamentarii vor sa verifice daca Lucian Pahontu ar fi implicat SPP în…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- Senatul a adoptat proiect de lege pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". In cadrul programului de inzestrare cu sistemul HIMARS, Romania a solicitat SUA achizitia a 54 de instalatii de lansare…

- PNL va sesiza la CCR modificarile la Legea de functionare a CCR Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. PNL va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de modificare a Legii 47 din 1992 privind organizarea si functionarea CCR. Senatorul liberal Iulia Scântei…

- "Miercuri vom avea plen cu vot final, iar marti vor fi comisii, pentru ca sa ne corelam cu Senatul, asa au si ei. Deocamdata asa va fi", a precizat secretarul Camerei Georgian Pop dupa sedinta Biroului permanent.In prezent, Camera Deputatilor are sedinte in plen in zilele de luni si marti,…

- PNL si PMP au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca demersul strica relatiile dintre formatiunea sa si PNL pe termen mediu si lung.Senatul a adoptat pe 7 februarie, in…

- Propunerea legislativa initiata de mai multi senatori si deputati ai UDMR, care in prima faza trecuse de Camera Deputatilor, a primit, miercuri, unda verde si in Senat. Este vorba despre propunerea privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, ca unitate de invatamant cu clase…

- Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 71 voturi „pentru”, 20 voturi „impotriva” si o abtinere proiectul legislativ al UDMR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile rezultate ale votului din 4 martie, in timp ce previziunile arata ca in prezent niciun partid sau coalitie nu ar obtine o majoritate absoluta. "Sunt de acord cu Silvio Berlusconi, este corect sa ne…

- Propunerea legislativa ca ziua de 10 mai sa devina Ziua Independentei Nationale a Romaniei a fost adoptata tacit luni de Senat. Aceasta propunere a avut ca termen pentru dezbatere si vot final in Senat data de 20 decembrie. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare declararea zilei de 10…

- Senatul a respins luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice. Proiectul de lege, initiat de parlamentari USR, prevede…

- Senatul a respins inițiativa legislativa a celor de la USR, prin care o societate cu acțiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitațiile publice. Inițiativa legislativa a fost depusa ca urmare a scandalului generat de firma Tel Drum, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Liviu…

- În postarea facuta miercuri, pe o retea de socializare, Constantin Ciuce afirma ca sanatatea si educatia ar trebui sa fie parte integranta a sigurantei nationale, deasupra intereselor de partid, întrucât sunt elemente cheie ale viitorului unei natiuni, scrie Agerpres. …

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern Dancila. Ședința a inceput cu un moment de reculegere in memoria lui Verestoy Attila.

- Senatul și Camera Deputaților s-au reunit in plenul reunit pentru votul de investitura a Guvernului condus de Viorica Dancila.La inceputul ședinței, senatorii și deputații au ținut un moment de reculegere in memoria lui Verestoy Attila, senator UDMR, care a decedat saptamana trecuta. Verestoy…

- Luni, 29 ianuarie 2018, reunite in sedinta plenara Camera Deputatilor si Senatul vor dezbate si vota investirea noului Guvern PSD-ALDE, al treilea intr-un an de zile, cit a trecut de la scrutinul din 16 decembrie 2016, denumit dupa premier, ca de obicei, Guvernul Viorica Dancila.

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Coaliția PSD-ALDE modifica iar Programul de Guvernare, urmand ca forma noua sa fie supusa votului Parlamentului o data cu votul de investitura al Guvernului condus de Viorica Dancila. Nu este prima data cand se va schimbari in program. Și dupa demiterea Guvernului Grindeanu, noul premier, Mihai Tudose…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, informeaza Antena3.Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului…

- Anul nu incepe sub cele mai bune auspicii pentru Guvernul Tudose. Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana a demisionat. Aceasta a invocat motive de sanatate in luarea acestei decizii. Ultima actualizare: Miercuri, 03 Ianuarie 2018 16:27