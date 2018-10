Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru italian Giuseppe Conte, in timpul primei sale vizite in Rusia in calitate de prim-ministru, a solicitat abrogarea sancțiunilor UE impotriva Federației Ruse, scrie Reuters. „Pentru Italia, sancțiunile nu au fost niciodata un scop in sine. Acesta este un instrument care trebuie inlaturat…

- Saptamana care incepe se anunta a fi una tensionata pentru Italia in conditiile in care Comisia Europeana vrea sa obtina luni raspunsul autoritatilor de la Roma la solicitarile sale referitoare la proiectul de buget al tarii pentru 2019 iar Guvernul italian asteapta vineri verdictul agentiei de rating…

- In imaginile de la ceremonialul de primire se poate observa cum Iohannis s-a intors si a vrut sa plece, in timp ce garda prezenta onorul. Dupa ce premierul Giuseppe Conte l-a avertizat, Iohannis a revenit, iar ceremonialul a continuat. Incepand cu minutul 4:52 al inregistrarii oficiale, este vizibila…

- Discutiile desfasurate vineri la Bruxelles pe tema unei redistribuiri a migrantilor clandestini intre statele UE s-au incheiat fara niciun rezultat, au anuntat surse din Ministerul de Interne italian, in timp ce premierul italian Giuseppe Conte i-a acuzat pe partenerii europeni de 'ipocrizie'…

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a decretat, miercuri, stare de urgenta pentru 12 luni in regiunea Liguria, in urma prabusirii unui viaduct de la periferia orasului Genova, care a omorat peste 40 de oameni.

- Primul ministru italian Giuseppe Conte a anuntat miercuri instituirea unei ''stari de urgenta pentru 12 luni'' la Genova, in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de acest oras, accident soldat cu cel putin 39 de morti, relateaza AFP preluata…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a afirmat ca i-a cerut presedintelui american, Donald Trump, concluziile serviciilor de informatii din spatele deciziei SUA de a reimpune sanctiunile impotriva Iranului, relateaza miercuri agentia DPA. Conte a precizat ca a facut aceasta solicitare…

- Sancțiunile europene impotriva Rusiei, impuse din cauza agresiunii ruse din Ucraina, sunt legate de punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk, a declarat premierul italian Giuseppe Conte la o conferința de presa cu președintele american Donald Trump, sustinuta la Casa Alba, transmite Aska News.…