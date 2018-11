Stiri pe aceeasi tema

- Italia spera ca Rusia și Uniunea Europeana vor relua dialogul, iar Roma va asista la acest efort, a declarat premierul italian Giuseppe Conte, intr-un interviu acordat agenției Tass, citat de Mediafax.

- Primul ministru italian Giuseppe Conte, in timpul primei sale vizite in Rusia in calitate de prim-ministru, a solicitat abrogarea sancțiunilor UE impotriva Federației Ruse, scrie Reuters. „Pentru Italia, sancțiunile nu au fost niciodata un scop in sine. Acesta este un instrument care trebuie inlaturat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti, pe pagina sa de Facebook, vizita oficiala a ministrului de Interne italian, Matteo Salvini, confundand insa functia pe care acesta o are in Guvern. Astfel, Carmen Dan a scris ca este o onoare sa-l aiba alaturi pe „presedintele Consiliului de Ministri”,…

- Saptamana care incepe se anunta a fi una tensionata pentru Italia in conditiile in care Comisia Europeana vrea sa obtina luni raspunsul autoritatilor de la Roma la solicitarile sale referitoare la proiectul de buget al tarii pentru 2019 iar Guvernul italian asteapta vineri verdictul agentiei de rating…

- Sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei aduc prejudicii intreprinderilor italiene, a declarat marti premierul italian Giuseppe Conte, citat de Reuters. Liderii UE au impus sanctiuni in 2014 pentru a penaliza Moscova pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si sustinerea rebelilor din estul…

- Discutiile desfasurate vineri la Bruxelles pe tema unei redistribuiri a migrantilor clandestini intre statele UE s-au incheiat fara niciun rezultat, au anuntat surse din Ministerul de Interne italian, in timp ce premierul italian Giuseppe Conte i-a acuzat pe partenerii europeni de 'ipocrizie'…

- Italia va primi ajutor financiar din partea SUA, pentru a reusi sa se descurce cu datoria publica in 2019, scrie presa italiana, care anunta ca Donald Trump i-a oferit presedintelui Giuseppe Conte ajutorul, in timpul unei intrevederi recente de la Washington. Citand, fara a-i numi, trei oficiali…

- Giuseppe Conte, prim-ministrul italian, a declarat miercuri ca nu este necesar pentru Libia sa organizeze alegeri anul acesta, semnaland indoieli legate de indemnul Franței sa fie organizate alegeri in luna decembrie, relateaza Reuters, preluata de mediafax. „Interesul principal al Italiei…