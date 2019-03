Premierul Israelului, „ministrul crimei”

Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatii în favoarea si contra premierului israelian, Benjamin Netanyahu, au avut loc sâmbata seara la Tel Aviv, dupa ce procurorul general si-a anuntat intentia de a-l pune sub acuzare pentru coruptie, frauda si abuz de încredere, transmite AFP, citata de Agerpres.Simpatizanti…

- Incident neplacut pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, chiar la plecarea de pe aeroportul din Varșovia. Aparatul Boeing 777 al companiei israeliene El-Al care trebuia sa ajunga la Tel Aviv, a fost lovit pe...

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a lansat luni, in ziua implinirii a 40 de ani de la Revolutia islamica, un avertisment Iranului impotriva oricarei tentative de a distruge Tel Aviv sau Haifa", relateaza AFP. "Nu ignor amenintarile regimului iranian, dar nu sunt intimidat de ele.…

- Doua persoane au fost ucise și alte 41 au fost ranite dupa ce un autobuz s-a rasturnat, duminica, pe Autostrada 443, intre Tel Aviv si Ierusalim. Conform rapoartelor mass-media din Israel, cauza accidentului nu a fost inca determinata, dar se crede ca autobuzul a lovit o mașina din cauza drumului umed…

- Vizita inopinata facuta vineri de primul ministru Viorica Vasilica Dancila in Israel, unde s-a intalnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, a avut drept scop principal mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si, totodata, susținerea acestui punct de vedere in cadrul Uniunii Europene....

- Muncipalitatea din Tel Aviv ca construi un camping urban cu o capacitate de 2000 de locuri, o alternativa la hotelurile scumpe, destinat turistilor care vor sosi in luna mai in Israel pentru a asista la cea de-a 64-a editie a concursului Eurovision 2019. “Orasul Cort” va fi amplasat in Yarkon Park,…

- Doi ministri din guvernul de dreapta al premierului israelian, Benjamin Netanyahu, au anuntat sambata formarea unui nou partid deschis spre electoratul nereligios, cu trei luni inainte de alegerile generale anticipate, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministrul educatiei, Naftali Bennett, si…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a discutat joi dupa-amiaza cu presedintele SUA, Donald Trump, despre decizia de retragere a trupelor americane din Siria si despre modalitatile de contracarare a "agresiunii iraniene", relateaza news.ro.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa…