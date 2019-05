Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 65 de deputati au votat pentru text, 43 impotriva si 6 s-au abtinut, potrivit website-ului Knessetului. Votul nu face ca alegerile sa fie inevitabile intrucat textul trebuie inca aprobat in lecturi ulterioare si Netanyahu are termen pana miercuri seara sa ajunga la un acord cu potentialii…

- Netanyahu, care a castigat alegerile legislative din 9 aprilie, are termen pana miercuri seara pentru a forma o noua coalitie. El nu a reusit sa raspunda pana acum exigentelor divergente ale potentialilor sai parteneri guvernamentali. Negocierile s-au blocat din cauza unui proiect de lege privind…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos a vorbit, la Realitatea TV, joi seara, despre miza alegerilor europarlamentare si a referendumului din 26 mai. El a lansat scenariul alegerilor anticipate pentru Parlament, odata cu alegerile locale, in vara anului viitor, acesta urmand a fi rolul noului presedinte al Romaniei,…

- Conform Times of Israel, cu 97% din voturi numarate, partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu si Partidul Albastru si Alb al rivalului sau Benny Gantz au obtinut 35 de locuri fiecare in Knesset, insa Netanyahu este favorit pentru a forma un guvern de dreapta, scrie news.ro.Jerusalem…

- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz au revendicat amandoi, marti seara, o victorie ”clara” a taberei lor respective in alegerile legislative, in pofida faptului ca exit-pollurile nu au indicat un invingator, atat de stranse sunt rezultatele, relateaza…

- Urnele s-au inchis la ora 22.00 in Israel. S-au dat și primele rezultate de tip exit-poll. Fiecare din cele 3 institute care au facut masuratori sociologice la urne au dat rezultate diferite. In doua conduce alianța condusa de Benny Gants și Yair Lapid, iar in unul cei de la Likud cu Benjamin Natanyahu…

- La actualul scrutin se prezinta circa 41 de liste sau partide. Mandatul deputatilor dureaza, teoretic, patru ani, dar alegerile anticipate sunt frecvente in Israel. France Presse explica, in linii mari, cum functioneaza sistemul electoral din aceasta tara Scrutin proportional, mai…

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Ganz, devanseaza partidul Likud (dreapta), al premierului Benjamin Netanyahu, dar cel mai probabil nu va obtine o majoritate dupa scrutinul parlamentar programat marti in Israel, arata sondajele de opinie, potrivit mediafax.Citește…