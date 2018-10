Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca tara sa va continua sa efectueze lovituri aeriene in Siria, in pofida deciziei ruse de a intari apararea antiaeriana a regimului de la Damasc, cu prilejul unei intrevederi cu un inalt responsabil rus, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat miercuri seara la New York despre conflictul israeliano-palestinian si despre situatia din Fasia Gaza, au anuntat cele doua parti joi, relateaza AFP preluta de news.roIn cursul intalnirii lor,…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a ordonat inchiderea ambasadei israeliene din Paraguay, dupa ce ministrul paraguayan de externe, Luis Alberto Castiglioni, a decis ca ambasada țarii sale sa fie mutata inapoi la Tel Aviv.

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a efectuat o vizita secreta in Egipt in luna mai, pentru o intrevedere cu presedintele egiptean, Abdel Fattah el-Sissi, afirma surse citate de postul israelian Channel 10 si de cotidianul Times of Israel, relateaza Mediafax.

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a efectuat o vizita secreta in Egipt in luna mai, pentru o intrevedere cu presedintele egiptean, Abdel Fattah el-Sissi, afirma surse citate de postul israelian Channel 10 si de cotidianul Times of Israel, conform mediafax. Conform unor oficiali americani,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a anulat joi vizita planificata in Columbia, mentionand 'situatia din sudul tarii', informeaza agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres. Anularea neasteptata a vizitei intervine in contextul informatiilor privind progresele inregistrate in negocierile…

- Presedintele Recep Erdogan a caracterizat Israelul drept "cea mai sionista, fascista si rasista tara din lume", facand referire la recent adoptata lege care defineste tara exclusiv ca "stat-natiune al poporului evreu", iar prim-ministrul Benjamin Netanyahu a replicat acuzandu-l pe liderul turc de masacrarea…