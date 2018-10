Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a multumit lui Nikki Haley, ambasadoarea SUA la ONU care tocmai si-a dat demisia, pentru sprijinul sau pentru Israel si pentru faptul ca a luptat impotriva "ipocriziei" in cadrul organizatii, relateaza marti Reuters. "As vrea sa-i multumesc ambasadoarei Nikki…

- SUA vor retrage o parte din bateriile antiaeriene si de rachete din regiunea Orientului Mijlociu, scrie miercuri cotidianul Wall Street Journal (WSJ), citand responsabili militari americani, transmite Reuters. Potrivit sursei citate, Pentagonul va retrage luna viitoare patru sisteme de rachete Patriot…

- Ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, a declarat sambata ca nu poate exclude o desfasurare pe termen lung a fortelor germane in Orientul Mijlociu, transmite Reuters.Von der Leyen a facut aceste comentarii cu prilejul unei vizite la o baza aeriana din Iordania unde circa 300 de militari…

- James Jeffrey, reprezentantul Statelor Unite privind problemele cu Siria va face o vizita oficiala in Israel, Turcia si Iordania, de duminica pana marti, aceasta fiind prima sa vizita oficiala in strainatate de cand a fost numit in functie, a transmis Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a efectuat o vizita secreta in Egipt in luna mai, pentru o intrevedere cu presedintele egiptean, Abdel Fattah el-Sissi, afirma surse citate de postul israelian Channel 10 si de cotidianul Times of Israel, conform mediafax. Conform unor oficiali americani,…

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile…

- Potrivit unor oficiali americani si arabi, administratia Trump continua, discret, cu aranjamentele privind crearea unei noi aliante politice si de securitate cu sase state arabe din Golf, Egiptul si Iordania, unul dintre motive fiind contracararea expansiunii Iranului in regiune, relateaza Reuters.