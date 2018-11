Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, vineri dimineata, la Varna, Bulgaria, cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, ea afirmand ca una din temele de discutie urmeaza sa fie sedinta comuna de guvern, dupa ce aceasta a fost amanata de doua ori.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat joi 'atitudinea ipocrita si ostila a Uniunii Europene' fata de Israel, inainte de a pleca in Bulgaria, unde urmeaza sa se alature unei reuniuni la Varna, la care vor participa Bulgaria, Romania, Grecia si Serbia, informeaza France Presse preluata…

- „Vineri, 2 noiembrie, voi participa la Varna la o noua reuniune la nivel inalt, in format Romania- Bulgaria – Grecia – Serbia. In marja reuniunii a fost invitat sa participe si prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Reuniunea va prilejui continuarea dezbaterilor in materie de interconectare…

- Remanierea guvernamentala ramane in stand-by. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca in perioada 3-8 noiembrie va efectua vizite oficiale in Sultanatul Oman si in statul Qatar. In plus, aceasta va participa vineri, la Varna, la o noua reuniune la nivel inalt Romania…

- "Am negociat, asa cum stiti, in noul cadru financiar multianual. Ne-am luptat sa ramanem la aceeasi metoda de alocare a fondurilor europene, o metoda pe care o numim 'metoda Berlin', care a fost folosita inca din anul 1999 si care s-a bazat pe Produsul Intern Brut pe cap de locuitor. Potrivit acestei…

- România a fost în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, țara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.Astfel, România a avut în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei…

- "Este ratarea unei mari sanse pentru Romania. In opt august, trebuia sa aiba loc sedinta comuna de Guvern, Romania - Israel, la Bucuresti. Premierul israelian nu face des vizite in afara tarii. In Romania, ar fi venit. A fost demența lui Ludovic Orban, care i-a facut plangere penala Vioricai Dancila…

- Lituania doreste sa initieze discutii intre ministrii de interne ai UE si Israel referitoare la amenintarea terorista, in contextul tensiunilor privind Iranul si conflictul palestinian, a declarat vineri premierul lituanian Saulius Skvernelis, relateaza AFP. "In cadrul Consiliului afaceri…