- Presedintele american Donald Trump a numit, oficial, luni, Garda Revolutionara (IRGC), elita Armatei iraniene, drept organizatie terorista, un pas fara precedent, care intensifica tensiunile din Orientul Mijlociu.

- In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a declarat ca Israelul "nu va renunta niciodata" la cea mai mare parte a Golanului sirian capturat de statul evreu in timpul Razboiului de Sase Zile din 1967, inainte de anexarea acestuia in 1981 care nu a fost niciodata recunoscuta de comunitatea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei TGRT Haber, Erdogan a afirmat ca declaratia presedintelui Donald Trump privind Inaltimile Golan este…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe seful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Alba, in zilele de 25 si 26 martie, a comunicat miercuri presedintia SUA, reafirmand relatiile apropiate dintre cei doi lideri, noteaza Reuters si dpa. Anuntul a survenit la scurt…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu ca este un "tiran" care "masacreaza copii", dupa ce premierul israelian l-a numit "dictator", în plin acces de tensiuni între cei doi lideri, scrie AFP. "Sa nu dea lecții. Și…