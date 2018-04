Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a felicitat, sambata, armata pentru ca “a protejat frontierele tarii” in timpul unei manifestatii, in urma cu o zi, la care au avut loc ciocniri soldate cu 16 palestinieni morti, relateaza AFP.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a felicitat sambata armata pentru ca "a aparat granitele tarii" in cursul unei manifestatii desfasurate cu o zi inainte in Fasia Gaza unde 16 palestinieni au fost ucisi in apropierea barierei frontaliere, relateaza AFP. "Bravo soldatilor nostri!", a scris el…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat in spital, dupa ce a acuzat mai multe simptome de boala.”Are febra mare și tușește” a spus purtatorul sau de cuvant. Netanyahu a fost dus la un spital din Ierusalim, pentru investigații.

- Este pentru a doua oara cand premierul este chestionat in cadrul investigatiei. El este suspectat ca a acordat favoruri de reglementare companiei Bezeq Telecom Israel in schimbul unei atitudini favorabile fata de politicile sale a unui site de stiri detinut de Bezeq. Netanyahu a negat acuzatiile.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel se vor intalni joi seara cu premierul britanic Theresa May, in marja summitului european de la Bruxelles, pentru a discuta cu precadere cazul otravirii unui fost spion rus pe teritoriul Marii Britanii, a comunicat

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va trebuie sa demisioneze sau va fi indepartat de la putere de coalitia de guvernamant in cazul inculparii sale pentru fapte de coruptie, a declarat ministrul de Finante, Moshe Kahlon, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN.Anchetatorii…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l "murdari", potrivit unei inregistrari video publicate miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP. In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit, luni, cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a cincea oara in ultimul an. Acesta a declarat ca palestinienii ar urma sa se intoarca la masa negocierilor, insa in caz contrar, acesta a avertizat ca nu va exista pace.

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Premierul israelian a fost chestionat de politie, pentru posibila implicare intr-un caz de coruptie. Politistii au mers la locuinta lui Benjamin Netanyahu, unde a fost chestionata si sotia lui, Sara. Audierile au avut loc separat.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si sotia sa au fost audiati vineri dimineata de politie, într-un dosar de coruptie, în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq.

- Se strange latul pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu! Anchetatorii l-au audiat vineri dimineata la resedinta sa din Ierusalim in cazul dosarului de corupție Bezeq , cu o zi inainte ca premierul sa inceapa o calatorie diplomatica saptamanala in Statele Unite. In timp ce poliția vorbea cu…

- Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit - il va purta si in Iordania, a indicat palatul. 'Aceasta vizita are loc la solicitarea guvernului Majestatii Sale si a fost bine primita de autoritatile israeliene, iordaniene si palestiniene',…

- Procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se joaca pe mai multe paliere. In primul rand, este așteptat un raspuns al președintelui Klaus Iohannis, raspuns care este previzibil datorita declarațiilor sale publice de susținere pentru Kovesi și, cel mai

- Presedintele indonezian, Joko Widodo, un impatimit al heavy metal, a scos din buzunar 800 de dolari pentru a intra in posesia albumului Metallica ce i-a fost oferit anul trecut de catre premierul danez, a declarat joi un oficial citat de DPA. Premierul danez Lars Lokke Rasmussen i-a oferit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca', a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a dat asigurari miercuri privind stabilitatea coalitiei pe care sprijina guvernul sau, in pofida amenintarii de inculpare pentru coruptie care planeaza asupra sa, transmit AFP si dpa, potrivit agerpres.ro. 'Pot sa va asigur: coalitia este stabila si…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat dur, joi, pe seful politiei din tara sa dupa ce un comisar israelian a afirmat ca oameni 'cu putere' au trimis anchetatori privati într-o încercare evidenta de a-i discredita pe ofiterii judiciari care

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca se va intalni cu premierul Viktor Orban, in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte de infrastructura mare, legatura Bucuresti- Budapesta de cale ferata de mare viteza, o discutie ca posibilitatea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP, conform…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca va legaliza o asezare construita ilegal in Cisiordania ca raspuns la uciderea unui rabin ce locuia in aceasta comunitate, informeaza site-ul postului France 24.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Care sunt prioritatile Voricai Dancila la conducerea Guvernului Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru desemnare, presedintelui PSD, Liviu Dragnea, colegilor de partid, dar celor de alianta. Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea în…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, în situatia în care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. El a declarat, marti seara, la postul de televiziune…

- Tudose vrea sa se duca personal cu demisia la presedintele Iohannis - surse Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. Surse guvernamentale…

- Președintele-executiv al PSD, Niculae Badalau, tocmai ce a intrat in sediul Guvernului, potrivit Antena 3. Este o intalnire-cheie cu premierul chiar inainte de CExN, care va incepe in mai puțin de o ora. In același timp, in Palatul Victoria este și Marian Oprișan. Urmeaza o ședința-cheie…

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. “Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta, si merg…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca "este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece". "Premierul are decizia vizavi de ministri,…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Catalin Ionita, cel anuntat de Carmen Dan ca fiind inlocuitorul lui Bogdan Despescu la conducerea Politiei Romane, ar fi avut o discutie telefonica in cursul zilei de miercuri cu Mihai Tudose, in care i-a spus ca nu va accepta functia propusa, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, propune in proiectul sau politic pentru 2018 punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a social-democratilor, intrunirea saptamanala a Biroului Permanent si prezentarea de catre premier a unui raport de activitate anual…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de rezolutie la nivelul Adunarii Generale a ONU pe aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…