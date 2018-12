Premierul israelian presează ONU să condamne mişcarea libaneză Hezbollah Premierul israelian Benjamin Netanyahu a presat miercuri ONU sa condamne miscarea Hezbollah, dupa descoperirea de tuneluri ce se infiltrau pana pe teritoriul Israelului plecand din Liban, si sa exercite presiuni asupra Beirutului pentru ca acesta sa puna capat actiunilor miscarii siite libaneze, informeaza AFP.



Israelul a lansat o intensa campanie mediatica inaintea unei reuniuni prevazute pentru miercuri, in timpul careia Consiliul de Securitate trebuie sa discute despre descoperirea recenta a unor tuneluri subterane sapate, potrivit statului israelian, de Hezbollah, sub frontiera…

Sursa articol: agerpres.ro

