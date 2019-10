Stiri pe aceeasi tema

- Turcia si SUA au ajuns la un acord privind o incetare a focului in Siria, a anuntat joi vicepresedintele american Mike Pence dupa o intalnire cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la Ankara, relateaza dpa si AFP. Mike Pence a precizat ca dupa obtinerea acestui acord, Donald Trump nu va mai impune…

- Abandonati de Statele Unite, kurzii sirieni au chemat in ajutor fortele armate ale Siriei, cerandu-le sa se desfasoare in unele sectoare din nord, in special la Manbij si Ain Issa, la circa 30 de kilometri de frontiera cu Turcia. Armata turca si aliatii sai sirieni - fosti combatanti rebeli…

- Confruntari armate violente aveau loc miercuri intre armata lui Bashar al-Assad si fortele kurde, pe de o parte, si rebeli sirieni proturci, de cealalta, in nordul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva, pe care presedintele american incearca sa o opreasca trimitandu-si in Turcia vicepresedintele Mike…

- Turcia isi continua ofensiva impotriva militiilor kurde YPG in nordul Siriei, in pofida anuntului Statelor Unite cu privire la introducerea de sanctiuni din acest motiv si a apelurilor Washingtonului la o incetare a operatiunii militare din Siria. Intre timp, Armata siriana, loiala presedintelui Bashar…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a informat pe omologul sau american, Donald Trump, ca Turcia nu va declara niciodata o încetare a focului în nordul Siriei și nici nu va negocia cu forțele kurde din respectiva regiune, informeaza Mediafax citând Reuters. Turcia…

- Kurzii din Siria, abandonati de Statele Unite, au anuntat ca au incheiat un acord cu Damascul in vederea desfasurarii armatei siriene in nordul tarii, impotriva avansarii trupelor turce si aliatilor acestora, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi, intr-un interviu acordat posturilor de televiziune RT, Arabik Sky News si Al Arabiya, ca toate fortele militare straine aflate in prezent in Siria trebuie sa se retraga din aceasta tara. Liderul de la Kremlin susține ca acestea opereaza fara autorizarea…

- Administratia kurda ar putea lansa discutii cu Damascul si Moscova, cu scopul de a asigura securitatea regiunii in fata unei ofensive turce, in cazul in care fortele americane evacueaza in totalitate zona de frontiera, a avertizat marti un oficial kurd sirian de rang inalt, iar Guvernul sirian i-a indemnat…