Premierul israelian Benjamin Netanyahu desfăşoară o vizită în Ucraina, înainte de o cursă electorală strânsă Vizita lui Netanyahu la Kiev survine la mai putin de o luna inainte de o noua candidatura a sa pentru functia de premier al Israelului, iar alegatorii israelieni cu legaturi in aceasta fosta republica sovietica reprezinta un factor important in alegeri.



"Avem sute de mii de cetateni israelieni din Ucraina care reprezinta o 'punte vie' intre cele doua tari, iar legatura dintre noi este tot mai stransa", a subliniat Netanyahu intr-un comunicat inainte de vizita sa.



Este preconizat ca premierul israelian sa discute asupra unei zone de liber-schimb si a unui acord privind pensiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

