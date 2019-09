Premierul israelian acuză Iranul că a dezvoltat şi apoi a distrus un sit nuclear Cu harti si programul de prezentare Powerpoint in sprijin, Netanyahu a facut aceste afirmatii in fata presei la Ierusalim, cu o saptamana inainte de alegerile legislative cruciale pentru supravietuirea politica a premierului.



"Astazi, dezvaluim ca Iranul avea un alt sit nuclear secret", a declarat de o maniera teatrala seful guvernului israelian, afirmand ca aceasta dezvaluire se bazeaza pe documente originale iraniene, obtinute, potrivit lui, anul trecut de Israel.



Israelul acuza de mai multi ani Iranul ca vrea sa fabrice arme nucleare, in pofida dezmintirilor repetate ale

