Un acord intre Londra si Uniunea Europeana cu privire la retragerea Regatului Unit din blocul comunitar este 'mai probabil decat improbabil' in cateva saptamani, a afirmat vineri premierul Irlandei, Leo Varadkar, transmite Reuters.



''Cred ca este mai probabil decat improbabil sa incheiem un acord in cateva saptamani, inainte de finalul anului. Dar multe lucruri pot merge prost'', a spus Varadkar intr-o reuniune a Consiliului britanico-irlandez, structura interguvernamentala creata in conformitate cu Acordul din Vinerea Marea pentru a promova relatii pozitive,…