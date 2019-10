Stiri pe aceeasi tema

- Germania vrea sa lupte pana la final pentru un acord de Brexit, in cooperare cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, citat de dpa. Toate cele 27 de state care vor ramane in UE vor lupta pana in ultima zi pentru a se asigura ca Marea Britanie nu iese din…

- Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia luni ca sunt sanse mici sa se obtina progrese in privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, relateaza Reuters. Johnson, care a promis ca va scoate Marea Britanie din UE la sfarsitul lunii octombrie…

- Premierul irlandez Leo Varadkar considera ca ”prapastia este prea mare” pentru a se ajunge la un acord al Brexitului intre Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Exploram ceea ce este posibil”, a declarat Leo Varadkar la postul public de radio RTE. Citește…

- Atat Merkel, cat si Johnson ca vor sa se ajunga la un acord inainte ca Marea Britanie sa paraseasca UE la 31 octombrie. Totusi, Angela Merkel a spus ca pregatiri au fost facute si pentru cazul unui scenariu fara acord. Cancelarul german a afirmat ca ea se concentreaza in prezent ca sa se asigure…

- Premierul britanic Boris Johnson a acceptat oferta de a se intalni cu omologul irlandez Leo Varadkar pentru a discuta despre Brexit si despre "plasa de siguranta" (backstop, prevedere propusa de Bruxelles de a mentine deschisa frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord…

- Un Brexit fara acord ar putea readuce in discutie o reunificare a Irlandei si ar pune in situatie dificila Regatul Unit, a apreciat premierul irlandez Leo Varadkar, transmit sambata Reuters si AFP. Seful executivului de la Dublin a avertizat, de asemenea, ca un Brexit dur ar putea submina…

