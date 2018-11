Premierul Irlandei, Leo Varadkar: Brexit-ul a subminat Acordul din Vinerea Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice…

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- Franta isi suplimenteaza efectivele politiei de frontiera cu 700 de ofiteri pentru eventualitatea incheierii negocierilor cu Londra in absenta unui acord privind termenii 'divortului' dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, a anuntat marti ministrul francez al bugetului, Gerald Darmanin,…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Liderii Uniunii Europene au convenit ca aceasta nu isi modifice pozitia fata de regulile de acces la piata unica in negocierile pe care le poarta cu Marea Britanie cu privire la Brexit, a indicat joi, la Salzburg, sefa guvernului german, Angela Merkel, transmit dpa, Reuters si AFP. 'Am…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…