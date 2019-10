Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 40 de protestatari au fost uciși ineri în Irak dupa ce forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și au deschis focul pentru a încerca sa opreasca manifestațiile împotriva corupției și a greutaților economice, anunta mai multe surse de securitate, potrivit Mediafax…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a informat ca va efectua o vizita la Barcelona, luni, pentru a se intalni cu ofițerii de poliție care au fost raniți in timpul protestelor din regiunea catalana, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Protestatarii au ieșit din nou in strada,…

- Trei membri ai trupelor separatiste din Kasmir au fost ucisi de fortele indiene de securitate, iar militantii au impuscat un muncitor imigrant in una dintre cele mai sangeroase zile de cand New Delhi a revocat autonomia si statutul special asupra regiunii cu doua luni in urma, potrivit Reuters, anunța…

- Viitoarea Comisie Europeana, bratul executiv al Uniunii Europene, trebuie sa isi preia atributiile la data de 1 noiembrie, insa cel mai probabil totul va fi amanat cu o luna, pana pe 1 decembrie. Motivul: Parlamentul European a respins trei candidati propusi pentru functia de comisar european,…

- Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi a anuntat miercuri o remaniere a guvernului sau, declarand totodata trei zile de doliu national si promitand pedepsirea celor vinovati de impuscarea protestatarilor, transmite Reuters. Autoritatile se tem ca violentele, in care au murit cel putin…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a primit discutat la telefon cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, a informat luni biroul oficialului irakian, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Oficialii irakieni nu au specificat despre ce au discutat cei doi la telefon. Citește…

- Premierul danez Mette Frederiksen a avut joi o ''conversatie constructiva'' cu presedintele american Donald Trump, in cadrul careia au discutat despre cooperarea privind politica de securitate, relateaza agentia daneza Ritzau, citata de Reuters, dupa ce liderul de la Casa Alba si-a…