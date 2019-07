Stiri pe aceeasi tema

- Premierul irakian Adel Abdel-Mahdi a facut apel sambata la Uniunea Europeana sa intensifice investitiile in tara sa, care se lupta pentru relansare economica dupa un razboi devastator impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), relateaza DPA. Abdel-Mahdi a lansat acest apel la o intalnire la Bagdad…

- "O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat din teritoriile siriene in districtul al-Hadar din sud-vestul orasului Mosul", a spus capitanul Ahmed al-Obaidi.Intr-un incident separat, un membru al Statului Islamic si sotia sa au fost…

- Pe langa cele 514 verdicte de vinovatie deja emise, impotriva unor barbati si femei, dosarele a 202 jihadisti prezumati sunt in instructie, in timp ce 44 de acuzati sunt in curs de judecare, a adaugat Curtea suprema intr-un comunicat.De asemenea, 11 persoane au fost achitate si eliberate,…

- - Secretarul de Stat Mike Pompeo a efectuat o vizita neanunțata in Irak, unde a discutat separat cu președintele irakian Barham Salih și premierul Adel Abdel-Mahdi, relateaza site-ul agenției Dpa potrivit mediafax. Ministrul de Externe al Irakului, Mohammed Ali al-Hakim, a informat printr-un…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a efectuat marti o vizita neanuntata la Bagdad, unde s-a intalnit, in cursul serii, cu premierul Adel Abdul Mahdi, potrivit unor surse guvernamentale irakiene, citate de Reuters si dpa. Sursa citata nu a oferit detalii despre continutul discutiilor. Mike Pompeo…

- Inregistrarea, difuzata de divizia media a SI, Al-Furqan, il arata pe Al-Baghdadi stand pe jos intr-o camera si vorbind cu alti trei militanti, ale caror fete sunt blurate.Potrivit Reuters, in inregistrare, care dureaza 18 minute, Al-Baghdadi afirma ca gruparea SI va cauta sa razbune uciderea…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (ISIS) a difuzat luni prima înregistrare video cu liderul sau, Abu Bakr al-Baghdadi, dupa cea din 2014 publicata la câteva zile dupa declararea autointitulatului „califat” în Irak si Siria, transmit DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.…

- Irakul, al carui patrimoniu multimilenar a fost partial distrus de razboaie si de jihadisti, si-a exprimat marti solidaritatea cu Parisul dupa incendiul de la catedrala Notre-Dame, transmite AFP. "Irakienii cunosc exact aceasta durere, aceasta senzatie de pierdere care afecteaza poporul…