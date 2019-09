Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale în luna Noiembrie, în contextul în care regele Felipe al VI-lea nu a oferit înca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, scrie Mediafax, citând Reuters."Nu exista…

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale in luna Noiembrie, in contextul in care regele Felipe al VI-lea nu a oferit inca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu exista o majoritate…

- Nava umanitara spaniola Open Arms este blocata in continuare in largul insulei Lampedusa vineri, ministrul italian de interne Matteo Salvini opunandu-se acostarii ei, in pofida acordului european anuntat in ajun pentru preluarea migrantilor, potrivit Reuters. La bordul navei exista 134 de persoane,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez nu a obținut sprijinul Parlamentului, in urma unui vot care l-ar fi confirmat in funcție, crescand șansele privind repetarea alegerilor, dupa ce in scrutinul din luna aprilie nu a obținut majoritatea necesara pentru formarea Guvernului, potrivit Reuters.Dupa…

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a esuat marti, dupa cum se anticipa, in prima tentativa de a obtine sprijinul parlamentului pentru a forma guvernul, iar acum are la dispozitie doua zile pentru a incerca sa ajunga la un acord cu formatiunea Podemos (stanga radicala) inainte de un al doilea vot,…

- Premierul spaniol in exercitiu Pedro Sanchez a promis luni reducerea datoriei publice mai mult decat era prevazut in 2019, in timpul dezbaterii de investitura din Congres, la capatul careia spera sa fie reinstalat in functie, relateaza AFP. "Avem ca obiectiv asanarea bugetului public (...) si reducerea…

- Premierul spaniol interimar Pedro Sanchez a declarat joi ca nu intenționeaza sa ceara noi alegeri și ca va continua sa incerce sa ajunga la o ințelegere privind formarea Guvernului, in pofida stagnarii discuțiilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.CITEȘTE ȘI: Obiceiuri…

- Premierul interimar al Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat joi ca nu intentioneaza sa convoace noi alegeri, in contextul dialogului complicat intre partide, inaintea unui vot al parlamentului pentru investirea sa programat in 22-23 iulie, transmite Reuters. "Nu am in vedere si nu actionez…