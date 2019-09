Stiri pe aceeasi tema

- Prietenie la catarama intre președintele american Donald Trump și premierul Indiei, Narendra Modi. Cei doi lideri s-au imbrațișat, au facut schimb de cuvinte magulitoare și s-au plimbat mana in mana. Totul, sub privirile a zeci de mii de indieni adunați pe un stadion din Texas.

- Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia luni ca sunt sanse mici sa se obtina progrese in privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Johnson, care a promis ca va scoate Marea Britanie din…

- Viorica Dancila nu mai face nicio miscare in razboiul cu Klaus Iohannis legat de restructurarea Guvernului. Premierul asteapta decizia CCR privind conflictul dintre palate. Surse politice spun ca...

- Premierul indian Narendra Modi si-a aparat joi decizia controversata de a revoca autonomia constitutionala a partii din Kashmir aflate sub controlul Indiei, declarand cu ocazia Zilei independentei Indiei ca a facut opera de "pionierat", potrivit France Presse, potrivit Agerpres.Armata pakistaneza…

- Populatia de tigri a crescut in India pana la aproape 3.000 de exemplare, un prag datorita caruia acest stat poate fi considerat unul dintre cele mai sigure si mai mari habitate din lume pentru aceste feline pe cale de disparitie, a anuntat luni prim-ministrul indian Narendra Modi, citat de DPA. Premierul…

- Deutsche Bank AG intentioneaza sa renunte la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari), masurile fiind menite sa redreseze cel mai mare grup bancar german, transmit DPA si Reuters. Planul anuntat…