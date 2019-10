Premierul Imran Khan: Pakistanul susţine ofensiva Turciei în nordul Siriei Pakistanul a devenit vineri una dintre rarele tari care si-au exprimat sprijinul fata de Turcia pentru ofensiva acestei tari impotriva fortelor kurde din Siria, in contextul in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este asteptat la Islamabad luna aceasta, informeaza sambata AFP. Premierul pakistanez Imran Khan l-a sunat vineri pe Erdogan pentru a-i transmite ca "Pakistanul intelege pe deplin ingrijorarile Turciei privind terorismul" si l-a asigurat de "sprijinul total si de solidaritatea sa", potrivit administratiei prezidentiale pakistaneze. "Ne rugam pentru ca eforturile Turciei de a promova… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

