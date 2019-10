Premierul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis, noi propuneri de ministri interimari, potrivit unor surse oficiale. Astfel, Dancila l-a propus pe ministrul Apararii, Gabriel Les, ca ministru interimar al Afacerilor Interne, pe vicepremierul Daniel Suciu ca ministru interimar al Justitiei, iar pe ministrul Cercetarii, Nicolae Hurduc, ca ministru interimar la Educatie. De asemenea, The post Premierul i-a trimis lui Iohannis propunerile pentru noi miniștri interimari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .