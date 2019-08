Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor aplica agresiv sanctiunile impuse petrolierului iranian ce navigheaza pe Marea Mediterana si pe care Washingtonul il doreste sechestrat, pentru a impiedica sectorul privat sa acorde sprijin navei, a declarat joi un oficial al Casei Albe, informeaza Reuters. "Sectorul de transport maritim…

- Grecia nu a primit vreo cerere de ancorare in vreun port grec a patrolierului iranian Adrian Darya, care plecat din Gibraltar, a dat asigurari marti Marina Comerciala, relateaza AFP potrivit news.ro”Nu exista vreo cerere oficiala cu privire la sosirea petrolierului in vreun port grec”, a declarat…

- Statele Unite au comunicat guvernului grec "pozitia lor ferma" in privinta sprijinirii petrolierului iranian care a pornit luni spre Grecia dupa ce autoritatile din Gibraltar au ridicat sechestrul aplicat pe 4 iulie, a declarat un oficial al Departamentului de Stat american, transmite Reuters.…

- Petrolierul iranian - imobilizat si apoi eliberat - de Gibraltar urma sa plece pe Marea Mediterana dupa ce si-a schimbat pavilionul si numele, a anuntat vineri un oficial iranian de rang inalt, relateaza AFP.

- Teritoriul britanic al Gibraltarului va elibera joi petrolierul iranian sechestrat in luna iulie de Marina regala in Marea Mediterana, scrie ziarul The Sun, citand surse apropiate de ministrul-sef al Gibraltarului, Fabian Picardo, scrie agerpres.ro.

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, conform Mediafax.„Donald…

- Alegerile legislative anticipate din Grecia, convocate de premierul Alexis Tsipras dupa infrangerea sa electorala de duminica, vor avea loc pe 7 iulie, a anuntat marti purtatorul de cuvant al guvernului, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.