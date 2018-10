Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul summitului CSI de la Dusanbe, Igor Dodon avut o scurta intrevedere de lucru cu Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Dodon a anunțat ca va efectua o vizita oficiala in Rusia in perioada 31 octombrie -1 noiembrie curent.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si intentioneaza sa efectueze o vizita oficiala in Rusia la sfarsitul lunii octombrie, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Adjunctul ministrului afgan de Externe va efectua joi o vizita oficiala la Moscova pentru a discuta detaliile unei noi runde de discutii de pace privind Afganistan, care se va desfasura in capitala Rusiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul ungar Viktor Orban va efectua o vizita oficiala la Moscova, pe 18 septembrie, in cadrul careia se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, se arata intr-un comunicat de presa publicat de site-ul oficial al Guvernului din Ungaria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a invitat pe omologul sau din Statele Unite, Donald Trump, sa efectueze o vizita oficiala la Moscova."In privinta reuniunilor, inteleg perfect ce a declarat presedintele Trump. Are dorinta ca noi sa avem noi intalniri. Eu sunt pregatit sa il intalnesc.…

- Israelul va bloca toate tentativele de traversare a frontierei, a avertizat miercuri premierul israelian, Benjamin Netanyahu, in cursul intrevederii pe care a avut-o la Moscova cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza site-ul Ynetnews.com, scrie Mediafax.Intalnirea s-a concentrat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a plecat miercuri spre Moscova, unde se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin pentru discutii cu privire la conflictul din Siria si la eforturile de pace intre israelieni si palestinieni, transmite dpa. ''Este foarte important pentru…