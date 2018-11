Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a efectuat duminica o vizita la Benghazi pentru a se intalni cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul Libiei, cu o zi inainte de o conferinta la Palermo privind criza libiana, o informatie dezmintita de Roma, transmite AFP. Giuseppe Conte s-a deplasat la Benghazi…

- Dimitri Medvedev, actual premier și fost președinte al Rusiei, a ajuns luni in Shanghai pentru o vizita oficiala de doua zile, in cadrul careia se va intalni cu președintele chinez Xi Jinping și va lua parte la un eveniment economic, relateaza agenția de presa Tass, conform Mediafax.

- Ploile abubdente cazute in Sicilia, in ultimele zile au facut zeci de victime. Scafandrii angrenati in operatiunile de salvare din Sicilia au descoperit noua cadavre intr-o casa inundata, care proveneau din doua familii. Tatal, copiii si bunicii au fost gasiti intr-o casa din Casteldaccia, o localitate…

- ''Omul forte'' din estul libian, maresalul Khalifa Haftar, se afla luni in vizita la Roma pentru a pregati conferinta internationala privind Libia, prevazuta sa aiba loc la Palermo (Sicilia) in perioada 12-13 noiembrie, a anuntat biroul sefului guvernului italian, Giuseppe Conte,…

- UPDATE ”Niciunul dintre colaboratorii mei nu a primit foloase necuvenite si nu este implicat în vreo procedura a organelor de ancheta”, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit unul comunicat de presa al Executivului publicat de Mediafax. România…

- Aproape 400 de deținuți au evadat duminica dintr-o inchisoare din capitala Libiei in timpul unor lupte intre grupari armate rivale, desfașurate in apropierea inchisorii. Deținuții au forțat deschiderea porților inchisorii Ain Zara, iar gardienii nu au putut sa-i opreasca, au declarat surse oficiale,…

- Pornește pe urmele familiei Corleone, strabate vulcanul Etna sau oprește-te pe Coasta Smeralda la relaxare, ori de ce nu, fa o croaziera pana in ținutul lui Napoleon Bonaparte … totul intr-un circuit de 11 zile in Sicilia, Sardinia și Corsica de la Europa Travel. Turoperatorul Europa Travel iți propune…

- Atacantul portughez, Cristiano Ronaldo, a jucat sambata, 25 august, primul meci in noua sa casa, Allianz Stadium. Juventus a intalnit-o pe teren propriu pe Lazio, echipa la care evolueaza si fundasul roman, Stefan Radu. Campioana Italiei s-a impus cu 2-0, insa Ronaldo nu a reusit...