- Paza de coasta a Libiei a anuntat ca a interceptat in total 315 migranti miercuri, in trei incidente separate, in timp ce acestia incercau sa ajunga pe mare in Europa, informeaza dpa, potrivit Agerpres.In unul dintre incidente, paza de coasta libiana a interceptat o barca pneumatica ce transporta…

- ''Omul forte'' din estul libian, maresalul Khalifa Haftar, se afla luni in vizita la Roma pentru a pregati conferinta internationala privind Libia, prevazuta sa aiba loc la Palermo (Sicilia) in perioada 12-13 noiembrie, a anuntat biroul sefului guvernului italian, Giuseppe Conte,…

- Cel putin 115 persoane au decedat, iar alte peste 380 au fost ranite în urma violentelor din capitala Libiei, Tripoli, izbucnite în urma cu o luna între grupuri armate rivale, a anuntat duminica Ministerul libian al Sanatatii, informeaza

- Barbati inarmati au atacat luni sediul Companiei nationale a petrolului (NOC) din capitala Libiei, Tripoli, unde au putut fi auzite explozii si tiruri de arma, au declarat martori, care au afirmat ca exista victime, potrivit agerpres.ro.

- Starea de urgenta a fost decretata la Tripoli si în suburbiile sale, în contextul ciocnirilor dintre militiile rivale, violente care s-au soldat cu cel putin 39 de morti si zeci de raniti în ultima saptamâna, a anuntat

