- Ca o vacanța pe Valea Prahovei poate sa coste cat un sejur in cele mai luxoase stațiuni ale Europei nu mai este un secret pentru nimeni. In stațiunile de la munte au aparut, in special in ultimul deceniu, hoteluri de lux care satisfac cele mai exigente gusturi in materie de cazare, dar și de gastronomie.…

- Se intampla si la case mai mari. Tehnicianul care si-a motivat jucatoriii la puaza unui meci in care acestia aerau condusi cu 0-3, spunandu-le ca a fost diagnosticat cu cancer la prostata, a fost concediat.

- PSD se vede nevoit sa puna puțina frana de sarbatorile de iarna modificarilor cu manta pe care dorea sa le introduca in regim de tren accelerat la codul penal și cel de porcedura penala prin intermediul mult invocatei directive europene privind prezumția de nevinovație. plenul inițial, cel …

- Termenul in care presedintele, opozitia, Avocatul Poporului sau Inalta Curte pot sesiza la Curtea Constitutionala legile justitie este de doar doua zile iar juristii consultati de HotNews.ro sustin ca acesta include zilele nelucratoare. Or, legea privind statutul magistratilor inca nu a fost publicata…

- Atacantul brazilian Neymar a devenit, in vara acestui an, protagonistul celui mai scump transfer din istoria fotbalului, dupa ce PSG a platit Barcelonei 222.000.000 de euro in schimbul sau. Acest record ar putea cadea intr-un viitor nu foarte indepartat. Multa lume s-a mirat, afland ca Neymar a dat…

- In cadrul Consiliului a fost dezbatut și adoptat Raportul de activitate al PDE pe anul 2017 fiind stabilite totodata liniile directoare pentru anul 2018. Cu acest prilej deputatul Grosaru a participat și la evenimentul public pro-european „Ideea democratica și viitorul Europei” organizat la…

- Cristi Ganea ramane pe lista de achizitii a celor de la Bilbao pentru aceasta iarna, dar nu tine capul de afis. Marca noteaza ca bascii sunt mai interesati de transferul lui Igor Angulo, iar pentru Ganea ar fi nevoie sa se plateasca o suma importanta. Spaniolii mai scriu ca in saptamana viitoare…

- Membrii Blocului National Sindical (BNS) organizeaza, marti, un miting de protest fata de masurile impuse de Codul Fiscal, mai ales fata de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Din cauza ceremoniilor de comemorare a Regelui Mihai I la Palatul Regal, BNS a restrans manifestarea…

- Parlamentul, si intr-o oarecare masura si protestatarii, au devenit scutul guvernului. In spatele dezbaterilor aprinse in jurul legilor justitiei, guvernul isi vede de-ale sale. Protestatarii si-au mutat taberele din fata guvernului in fata Parlamentului. Piata Victoriei ramanand libera, Gabriela Firea,…

- "Din respect pentru Familia Regala si pentru istoria poporului roman, avand in vedere actiunile ce urmeaza a fi organizate la Palatul Regal pentru comemorarea Regelui Mihai, BNS a decis sa revizuiasca modul de organizare a marsului - miting anuntat pentru 12.12.2017, in Piata Revolutiei. Totusi,…

- Polițistul Marian Godina nu mai lucreaza la Serviciul Rutier Brașov și a fost transferat, la cererea lui, la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS).Transferul lui Godina a fost confirmat pentru Digi 24 și a avut loc de la 1 octombrie. Godina a aparut purtand uniforma cu insemnele SAS, miercuri seara, la…

- Blocul Național Sindical (BNS) va organiza, in data de 12 decembrie, un marș-miting in Piața Revoluției din București, respectiv un protest in Piața Victoriei, insa modul de organizare al acțiunii va fi revizuit, ca urmare a evenimentelor programate la Palatul Regal pentru comemorarea Regelui Mihai…

- Moldova ar putea fi urmatoarea istorie de succes a Europei de Est, daca va primi ajutorul de rigoare din partea partenerilor vestici. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul unei conferințe dedicate țarii noastre la Consiliul Atlantic.

- ♦ De Mos Nicolae, Comisia Europeana si-a oferit planurile pentru crearea unui viitor mai sigur pentru zona euro: un fond comun pentru amortizarea socurilor, pentru investitii si finantarea reformelor in statele care vor sa adopte euro, crearea unui minister european al economiei si finantelor si…

- Reprezentantii Cartel Alfa au transmis, miercuri, o scrisoare deschisa presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in care afirma ca ”reforma fiscala propusa de actuala coalitie de guvernare, axata in principal pe cresterea sarcinii fiscale la angajati…

- Transferul lui Cristi Ganea la Athletic Bilbao este ca și rezolvat, cel puțin asta anunța presa din Spania, care deja avanseaza și o suma de transfer. Marca anunța ca alaturi de Cristi Ganea, la Bilbao va ajunge și Igor Angulo. Pentru roman clubul iberic va achita 600.000 de euro, o suma destul de mica…

- Un artist roman va inteprinde, dupa multa vreme, un turneu la cea mai mare distanța fața de Romania, in Țara la Antipozi, Australia. Timp de aproape o luna și jumatate, solistul de muzica de petrecere romaneasca, Gabriel Ille, cunoscut drept Gabi de la Oradea, a acceptat aventura de strabate continentul…

- Nou protest in București, duminica, 3 decembrie. Aproape 500 de oameni au ieșit in strada in Piața Victoriei din centrul Capitalei și cer demisia celor doi doua Camerele ale Parlamentului și retragerea legilor Justiției din dezbaterea parlamentarilor. Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și au inceput…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, critica modul in care premierul Tudose a reactionat in legatura cu organizarea targului de sarbatori in Piata Victoriei, despre care a spus ca "nu este cea mai inspirata decizie", considerand ca a fost o maniera incorecta si necolegiala. Edilul a adaugat…

- Deputatul PNL de Alba, Corneliu Olar s-a apucat de colindat inca de la inceputul lunii decembrie și o va ține așa pana de Craciun. Prezent la Alba Iulia pentru a sarbatorii Ziua Naționala a Romaniei, Olar și-a adus și „formația” de colindatori pe care o poarta dupa el prin țara. Olar s-a facut remarcat…

- Un nou scandal politic la nivel înalt s-a produs în partidul de guvernamânt. DCNews a publicat astazi stenograme care arata conflictul dintre primarul Municipiului București, Gabriela Firea, și premierul Mihai Tudose, în contextul organizarii Târgului de Craciun…

- Explozia a fost prilejuita de ieșirea publica a premierului impotriva Targului de Craciun din Piața Victoriei, care a umplut paharul nemulțumirilor din partid. Primul ministru este acuzat cu argumente ca are o agenda proprie, ca saboteaza Primaria Capitalei și ca vrea sa preia PSD. Premierul este…

- „Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este vorba si de intoarcerea sarcinii fiscale. Motivul amanarii acestei Hotarari de Guvern nu a fost altul decat ca ea trebuie sa stea o anumita perioada pe site in…

- "Il rog pe Dumnezeu sa ne dea si noua o pauza, sa se opreasca. Mi-e teama ca generatia asta a noastra extraordinara incepem sa ne intram in mana. Era intr-o stare grav. De doi ani avea probleme mari de sanatate, a fost operata pe inima si a suferit mult", a declarat actorul pentru Mediafax.…

- Traficul a fost blocat, rand pe rand, pe Bulevardul Lascar Catargiu, pe Bulevardul Magheru si pe Bulevardul Nicolae Balcescu, in conditiile in care manifestantii au marsaluit dinspre Piata Victoriei catre Parlament. CITESTE cum a decurs protestul din 26 noiembrie Citeste si: Proteste impotriva…

- In cadrul unui discurs sustinut in orasul belgian Oostkamp, situat la cativa kilometri de Bruges, Puigdemont a declarat ca votul din 21 decembrie este cel mai important din toata istoria Cataloniei. ”Veti accepta rezultatul alegerilor din 21 decembrie, daca tabara pro-independenta va castiga?…

- Conform reglementarilor europene, depozitele bancare sunt garantate in prezent pana la nivelul de 100.000 de euro. Insa Franta, Italia si Comisia Europeana vor ca sistemul de garantii pentru depozitele bancare sa fie finantat printr-un fond comun al zonei euro, in contextul planului de consolidare…

- Locuitorii din catunul Albinen, in cantonul elvetian Valais, sunt dispusi sa scoata bani din buzunar pentru ca satul lor sa nu se depopuleze. In Albinen au ramas doar 240 de oameni, iar numarul copiilor e prea mic pentru ca scoala din sat sa mai functioneze. Ca urmare, localnicii au cerut…

- Inigo Martinez, fundasul celor de la Real Sociedad, este tinta a doua formatii de top ale Europei, iar transferul acestuia s-ar putea realiza chiar in luna ianuarie. Potrivit Marca, stoperul de 26 de ani este vazut drept solutia ideala pentru defensiva celor de la FC Barcelona, care in acest moment…

- „Sunt multe lucruri care pot fi criticate, le vom spune, nu putem sti cand va fi dezbaterea, vom fi prezenti la dezbatere, asta este important, fiindca motiunea de cenzura este un instrument extrem de important, indiferent unde stai - pe partea celor care critica Guvernul sau pe partea coalitiei,…

- Ryanair, compania aeriana Nr. 1 a Europei, astazi, 20 noiembrie, a lansat promoția saptamanala de “Vinerea Neagra”, oferindu-le clienților 7 zile de oferte fantastice, disponibile doar pe pagina web Ryanair.com. Ziua unu debuteaza cu o vanzare promoționala masiva de Craciun, cu pana la 15% reducere…

- Anuntul a fost facut, luni, la numarul de urgenta 112. "Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata de un barbat ca pe o strada de pe raza sectorului 1 a gasit mai multi saci continand cartele telefonice (sim-uri). La fata locului s-a deplasat de indata Grupa Operativa…

- Avertizarea de calatorie adresata cetatenilor americani care vor calatori in Europa in perioada sarbatorilor de iarna va expira la 31 ianuarie.Departamentul de Stat ”ii atentioneaza pe cetatenii americani in legatura cu riscul ridicat de atentate teroriste ce ar putea avea loc pe teritoriul…

- Patinoar in jurul statuii lui Matei Corvin FOTO. Fostul viceprimar UDMR, lezat de noul concept In urma unei postari pe Facebook a fostului viceprimar UDMR al Clujului, Horvath Anna, s-a creat o dezbatere cu privire la amenajarea unui patinoar in jurul statuii lui Matei Corvin din centrul orasului. Fostul…

- SUA s-au angajat luni sa acorde o finantare de pana la 60 de milioane de dolari fortei antijihadiste in Sahel (G5 Sahel), a anuntat luni Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Forta G5 Sahel - care va avea in faza finala aproape 5.000 de militari din Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad si Mauritania…

- Președintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, a cerut luni, la Tunis, un ''plan Marshall'' pentru Africa și și-a anunțat intenția de a aloca 40 de miliarde de euro pentru aceasta inițiativa in viitorul cadru bugetar multianual al UE pentru perioada 2020-2026, relateaza AFP. ''Cu…

- Șeful guvernului italian Paolo Gentiloni s-a declarat marți pregatit sa discute in limitele legii și ale Constituției cu președinții regiunilor Veneto și Lombardia privind o autonomie sporita a acestora, dupa solida victorie a raspunsului 'da' in cadrul unui referendum organizat pentru a cere mai…

- Liderul catalan Carles Puigdemont a declarat, în timpul discursului susținut în fața parlamentului de la Barcelona, ca propune suspendarea declarației de independența. UPDATE 21:01: Potrivit El Pais, surse din cadrul Guvernului Spaniol au declarat ca discursul ținut de Carles…

- Uniunea Europeana ar fi trebuit sa se preocupe de restabilirea securitații continentului european și a populației europene in loc sa critice incontinuu anumite state membre, a spus șeful diplomației ungare, dupa participarea sa la o reuniune ministeriala a statelor membre ale NATO din Europa centrala…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au inaugurat luni un nou centru european de securitate la Helsinki, Finlanda, pentru contracararea amenintarilor hibride, informeaza agentia de presa Xinhua.Centrul este o initiativa a guvernului…

- Autoritatea criminala „Oleg Borman” (nume adevarat: Oleg Pruteanu) a fost reținut aseara de procurorii PCCOCS în comun cu ofițerii INI, spun sursele Deschide.MD. Aceleași surse ne mai spun ca odata cu el au fost încatușate și alte persoane din gruparea pe care o conduce.…

- „Noi am hotarat in unanimitate in Biroul Executiv (...) sa votam la vedere in favoarea solicitarilor formulate de DNA, de justitie, pentru cererea de urmarire penala in cazul Rovanei Plumb si, de asemenea, am votat si in cazul lui Viorel Ilie, (...) nu l-a bagat lumea in seamna, dar si impotriva…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European pe teme digitale, care are loc la Tallinn, in Republica Estonia. Șeful statului a declarat, cand a ajuns la reuniune, ca pledeaza pentru aducerea Uniunii Europene mai aproape de cetațeni. ”Simțim optimism, și…