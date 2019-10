Premierul Frantei anunta ca sistemul de azil al tarii sale a ajuns la saturatie

Stiri pe aceeasi tema

- "Tocmai am sanctionat Banca Nationala din Iran. Tocmai s-a intamplat acest lucru", a lansat presedintele american din Biroul Oval. "Este vorba despre sistemul lor bancar central si sunt sanctiuni la cel mai inalt nivel". Secretarul Trezoreriei americane Steven Mnuchin a explicat ca este vorba de vizarea…

- Vremea se racește, sambata, in jumatatea de Nord a țarii, in timp ce in Sud va fi o vreme de vara, cu 32 de grade Celsius in zona Olteniei, spun meteorologii, care anunța ca, de duminica, vremea se racește și in Sud, iar in Capitala, temperaturile scad de la 30 de grade sambata, la 25, duminica.Citește…

- Vremea va fi frumoasa marti, 10 septembrie, cu cer mai mult senin. In vestul si nord-vestul tarii sunt posibile ploi slabe si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in sud-estul tarii, anunta Administratia Nationala de Meteorologie(ANM).

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin Buica, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca directorii implicați in lipsa certificarii Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) au demisionat din funcție.„Nu i-am demis cei doi…

- Pe intreg teritoriul țarii, sfarșitul de saptamana vine cu vreme frumoasa, care continua sa se incalzeasca, cer variabil și ploi izolate. „Pe parcursul zilei de sambata vremea se va incalzi ușor, cerul va fi variabil, cu unele innorari, cand pe arii restranse, la munte, in vestul, sudul și centrul țarii…

- Sistemul antibalistic american Aegis instalat in baza de la Deveselu, in judetul Olt, a fost actualizat din punct de vedere tehnic, modernizarea fiind finalizata vineri, anunta Alianta Nord-Atlantica, potrivit Mediafax. Primele informatii despre instalarea acestui sistem de aparare in Romania…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" condamna decizia Guvernului Romaniei de a bloca angajarile in sistemul de invatamant si avertizeaza ca va recurge la toate mijloacele legale de protest daca din septembrie vor aparea probleme cu plata drepturilor salariale, se mentioneaza intr-un…

- Sistemul de iluminat public stradal al comunei Meteș a fost reabilitat prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu unele performante atat din punct de vedere optic, cat și constructiv. Prin modernizarea vechiului sistem de iluminat se va reduce semnificativ consumul de energie electrica si implicit…