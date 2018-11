Stiri pe aceeasi tema

- E haos la Paris, unde protestul ‘vestelor galbene’ este in plina desfasurare si sunt incidente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au incercat, de cateva ori, sa treaca de barajele de pe Bulevardul Champs Elysees, unde manifestatia este interzisa. Potrivit stiri.tvr.ro, sunt doua…

- Francezii sunt mai putin multumiti de Guvern, iar Emmanuel Macron a pierdut patru puncte procentuale in noiembrie si a atins cel mai slab scor al popularitatii sale - de 25%, iar premierul Edouard Philippe sapte puncte - 34% -, potrivit unui sondaj Ifop, publicat in Le Journal du Dimanche (JDD),…

- Baraje in fața rafinariilor, pe marile artere de circulație in orașe sau la intrarea in orașe, dar și pe autostrazi sunt principalele masuri de protest care au loc sambata in Belgia și Franța contra creșterii prețului la carburanți. Orașul Paris este aproape blocat, la toate intrarile mari in oraș fiind…

- Starea de catastrofa naturala a fost decretata in 126 de comune din departamentul Aude afectate la inceputul acestei saptamani de inundatii grave, soldate cu 14 morti si 75 de raniti, a indicat joi Jurnalul Oficial, citat de AFP. Decretul interministerial priveste in special comunele Trebes,…

- Premierul francez Edouard Philippe a preluat miercuri cu titlu interimar atributiile de ministru de interne de la demisionarul Gerard Collomb, in cadrul unei ceremonii glaciale si vizibil nepregatite care a accentuat perceptia ca asupra guvernului planeaza o noua criza, relateaza AFP si dpa.…

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron a scazut din nou in Franta in septembrie, seful statului coborand la numai 32% opinii favorabile, un nou minim dupa alegerea sa, la acelasi nivel cu predecesorul sau in septembrie 2013, potrivit unui sondaj, citat de AFP, conform agerpres.ro. Seful…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat joi la Salzburg (Austria) asupra importantei ca statele europene sa ramana unite si coerente, pe ultima suta de metri a negocierilor privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Vor exista tensiuni", a avertizat presedintele francez la sosirea la summitul…

- Popularitatea presedintelui francez, Emmanuel Macron, a scazut cu 12% in timpul verii, ajungand la 29% opinii favorabile, indica un sondaj Odoxa difuzat marti, relateaza AFP. Potrivit sondajului, 71% din cei intervievati (cu 12% mai multi decat la sondajul precedent) au o opinie negativa…