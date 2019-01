Prim-ministrul francez Edouard Philippe se va deplasa joi in Germania pentru a 'explica' reformele ce urmeaza sa fie puse in aplicare in tara sa, intr-un moment in care executivul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa dea asigurari cu privire la capacitatea sa de a gestiona dosare sensibile dupa criza 'vestelor galbene', transmite AFP.



Edouard Philippe va explica 'reformele puse in aplicare de guvernul francez in ultimele 18 luni si va prezenta transformarile ce urmeaza', a anuntat luni cabinetul premierului, intr-un comunicat.



Prim-ministrul…