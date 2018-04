Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, se afla in custodia poliției, intr-o investigație care vizeaza finanțarea campaniei electorale, in urma careia a caștigat alegerile in Franța, scrie Reuters.

- Guvernul francez se pregateste sa dezvaluie luni strategia sa de reformare a operatorului feroviar national SNCF, o adevarata citadela inexpugnabila care a provocat demisia mai multor oficiali care au incercat reformarea companiei, transmite AFP, conform agerpres.ro. Potrivit biroului de presa…

- Premierul francez Edouard Philippe a prezentat un plan de masuri pentru protectia companiilor strategice, subliniind insa ca Parisul se opune in continuare protectionismului. Planul reprezinta o extindere a domeniului de aplicare a unui decret din 2014 privind investitiile straine, care obliga companiile…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a calificat duminica drept o greseala incercarea de a exporta democratia prin forta cu interventii militare cum au fost cele din Afganistan, Irak sau Libia, relateaza agentia Xinhua. 'Transformarea statelor are nevoie de timp si trebuie sa se desfasoare progresiv',…