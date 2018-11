Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu care s-au confruntat funcționarii de rang inalt și alte persoane oficiale, in timpul deplasarilor de serviciu in Rusia au fost examinate astazi la Moscova, in cadrul consultarilor politice inter-ministeriale.

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia „vor actiona in mod respectabil”, in contextul in care efectueaza exercitii in aceeasi zona, in largul coastelor norvegiene, si-a exprimat marti speranta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press.

- El a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect ca in interiorul NATO si UE sa se desfasoare o dezbatere pe acest subiect, transmite agentia EFE. 'In privinta rachetelor cu raza scurta si medie de actiune, avem impresia ca nu toti in Europa inteleg ca aceasta decizie va avea consecinte…

- Rusia dispune de un nou tip de rachete care ameninta Europa - încalcând astfel Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - iar NATO doreste imediat o explicatie, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- Ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin, a declarat ca Peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in martie 2014, a devenit o mare baza militara a Moscovei. Klimkin susține ca autoritatile de la Kiev au suspiciuni rezonabile cu privire la existenta unor arme nucleare sau cel putin a unor infrastructuri…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters.Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU…

- Rusia este nevoita sa reactioneze la extinderea infrastructurii militare NATO, inclusiv la instalarea unor sisteme de rachete in tari vecine, a afirmat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin. Vladimir Putin s-a intalnit miercuri, in statiunea Soci, cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto.…