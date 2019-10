Premierul etiopian Abiy Ahmed a primit Premiul Nobel pentru Pace 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul etiopian Abiy Ahmed a fost distins vineri cu Premiul Nobel pentru Pace 2019, pentru actiunile pe care le-a intreprins in favoarea reconcilierii tarii sale cu Eritreea, a anuntat Comitetul Nobel norvegian, potrivit AFP.

- Greta Thunberg, o tanara suedeza ajunsa un simbol al luptei impotriva modificarilor climatice, este favorita caselor de pariuri la Premiul Nobel pentru Pace, insa expertii sunt circumspecti, relateaza AFP.

- Premiul Nobel pentru medicina a fost acordat, luni, oamenilor de stiinta William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe si Gregg L. Semenza. Premiul a fost acordat pentru studiile privind adaptarea celulelor la schimbarile din nivelurile de oxigen. "Importanta fundamentala a oxigenului a fost inteleasa de…

- O tanara de 33 de ani din Marea Britanie a murit in urma unui infarct, dupa o cearta cu mama ei. Se pare ca aceasta suferea de anxietate severa, iar supararea i-a adus sfarșitul. Totul a pornit in momentul in care femeia i-a trimis, intr-un mesaj pe Facebook, mai multe emoticoane care exprima supararea,…

- Ne-am obișnuit sa le spunem Diapora și ii vedem la alegeri la cozile lungi de la ambasadele Romaniei. 450.000 de romani din multele milioane plecați sa munceasca, nu doar sa voteze, in strainatate sunt in Marea Britanie. Marea lor temere este ca Brexit le va opri accesul la statutul de rezident cu drept…

- Un caine politist din Marea Britanie, care a fost injunghiat in timp ce a pus de mai multe ori la pamant un atacator inarmat, a fost decorat pentru curajul sau, relateaza vineri Press Association. Cainele Bacca a fost decorat cu Medalia de Aur din partea societatii veterinare caritabile…

- O mama din Marea Britanie care și-a omorat in bataie fiica de 7 luni a fost condamnata pentru 6 ani, conform Dailymail. Shalina Padmanabha, de 33 de ani, a abuzat-o pe micuța Shagun timp de trei luni....