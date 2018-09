Stiri pe aceeasi tema

- Premierul suedez Stefan Lofven este in pericol sa piarda puterea, printr-o motiune de cenzura care va avea loc marti in noul for legislativ al tarii rezultat in urma alegerilor cu final neconcludent desfasurate la inceputul lui septembrie si marcate de ascensiunea extremei drepte, relateaza luni…

- Premierul suedez Stefan Lofven este in pericol sa piarda puterea, printr-o motiune de cenzura care va avea loc marti in noul for legislativ al tarii rezultat in urma alegerilor cu final neconcludent desfasurate la inceputul lui septembrie si marcate de ascensiunea extremei drepte, relateaza luni…

- Traian Basescu a declarat, referitor la votul din CExN al PSD de vineri, ca Liviu Dragnea va caștiga, deși a ajuns deja "un cadavru politic", iar Gabriela Firea va pierde. Fostul președinte ii transmite liderului PNL, Ludovic Orban, ca ar fi fost buna o moțiune de cenzura deja depusa la Parlament,…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, intr-o postare pe Facebook referitoare la sedinta de vineri a Comitetului Executiv al PSD care ar urma sa transeze disputele din partid, ca liderul PSD Liviu Dragnea va castiga desi "a ajuns deja un cadavru politic", iar contestatara acestuia Gabriela Firea,…

- Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni opozitia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plaseaza extrema-dreapta in pozitia de arbitru intr-un peisaj politic fragmentat, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Liderul onorific al PMP, Traian Basescu, a declarat vineri, la Neptun, ca "pesta porcina si mineriada organizata de stat cu institutiile statului din 10 august" trebuiau sanctionate printr-o motiune de cenzura, Opozitia "nevalorificand" cu rapiditate cele doua "elemente", la care se adauga "fisurile"…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun ca este momentul prielnic pentru o moțiune de cenzura. Modul in care s-a gestionat pesta porcina și protestele din 10 august sunt principalele motive pentru un asemenea demers, in opinia fostului președinte.