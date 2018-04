Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Florin Abraham, istoric și fost membru important al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, i-a adresat o scrisoare deschisa liderului PSD, Liviu Dragnea. Acesta a criticat modul in care au fost facute nominalizarile pentru funcțiile din Colegiu. Abraham a…

- Miliarde de oameni traiesc in zone in care terenurile agricole se deterioreaza si produc o cantitate din ce in ce mai redusa de hrana, situatie care ar putea forta milioane de persoane sa migreze in urmatoarele trei decenii, se arata intr-un raport important publicat luni, citat de Thomson Reuters…

- De la Empire State Building din New York City pana la piramidele din Egipt, numeroase cladiri emblematice de pe glob participa astazi, la Earth Hour (Ora Pamantului), eveniment organizat pentru mobilizarea contra schimbarilor climatice si, in premiera cu ocazia editiei din acest an, pentru protejarea…

- De la Empire State Building din New York City pana la piramidele din Egipt, numeroase monumente emblematice nationale de pe glob vor lua parte sambata la Ora Pamantului, eveniment organizat pentru mobilizarea contra schimbarilor climatice si, in premiera cu ocazia editiei din acest an, pentru protejarea…

- Ziua mondiala a meteorologiei este sarbatorita de peste cinci decenii pe 23 martie. A ajuns o traditie ca in fiecare an, de Ziua mondiala a meteorologiei, WMO sa propuna spre dezbatere o tema de interes universal, pentru toate cele 191 state si teritorii membre.

- Efectele schimbarilor climatice la nivel global pot fi contracarate prin eforturi "notabile", printr-o abordare nu doar la nivel international, ci si la nivel "local-national", a declarat, joi, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, la o conferinta dedicata acestui subiect. "Schimbarile…

- Schimbarile climatice vor transforma peste 143 de milioane de oameni in ''emigranti climatici'' ce vor incerca sa scape de culturile distruse, lipsa apei potabile si nivelul crescut al apei oceanelor, concluzioneaza un raport al Bancii Mondiale.

- Din cauza impactului negativ al schimbarilor climatice, nu mai puțin de 143 de milioane de oameni ar putea fi nevoiți sa se mute in alte regiuni ale țarilor lor din Africa Subsahariana, Asia de Sud și America Latina, conform unui raport emis de Banca Mondiala.

- „Daca crezi ca economia este mai importanta decat mediul inconjurator incearca sa iți numeri banii ținandu-ți respirația.“ Iata o tema de meditație cel puțin interesanta in contextul in care țarile din intreaga lume se confrunta cu seceta, inundații, fenomenele naturale sunt mai intense și mai frecvente,…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti si Asociatia Environ organizeaza, in 22 martie, la World Trade Center din Bucuresti, Sala „New York Auditorium”, o conferinta despre schimbarile climatice si protectia climei, in special pe plan local. Dupa o introducere despre stadiul modificarilor climatice facuta de…

- Sa vanezi fulgi de zapada nu e atat de ușor cum pare la prima vedere. Mai ales daca trebuie sa ii prinzi in scop științific. Ceea ce presupune sa ii izolezi unul cate unul, pentru a-i pune sub microscop și a-i fotografia.

- Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii in cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Chiar daca sunt atinse obiectivele de…

- „Daca lucrurile pe care le-a spus domnul presedinte sunt adevarate, si eu sunt convins, asa cum il cunosc pe domnul Dragnea, ca spune adevarul, asta arata o putreziciune a statului roman si asta arata ca trebuie sa schimbam toate legile si sa incercam sa facem legile pentru romani, cu un stat puternic,…

- Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii in cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Chiar daca sunt atinse obiectivele de…

- Ecologistii marini se intreaba daca Marea Neagra va reusi sa supravietuiasca schimbarilor climatice pastrandu-si caracteristicile care o fac unica in lume. Datele puse la dispozitie de cercetatorii de la Institutul de cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa din Constanta sunt ingrijoratoare.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, despre un subiect sensibil, care a acaparat societatea romaneasca incepand cu sfarșitul anului trecut. Formularul 600 va suferi modificari dupa ce prima sa forma a fost criticata pentru unele puncte lipsite de logica fiscala si sens.

- Uniunea Europeana ar putea impune sanctiuni specifice Cambodgiei in cazul in care aceasta tara nu renunta la actiunile de represiune impotriva unor disidenti democrati si la incalcarea valorilor statului de drept, au afirmat luni ministrii de externe din UE, relateaza DPA. Ministrii de…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte...

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase.

- Arhipelagul Tuvalu, o mica natiune insulara din Pacific considerata multa vreme condamnata la disparitie din cauza incalzirii climatice, si-a marit de fapt teritoriul in ultimii ani, potrivit unui nou studiu, relateaza AFP. Universitatea din Auckland a analizat in detaliu schimbarile din…

- Lovitura dura pentru PNL, din partea lui Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE a lansat un atac dur la adresa liberalilor, in cadrul unei conferinte de presa sustinute dupa participarea la Scoala de Iarna a TLDE.Citeste si: Andrei Plesu RUPE TACEREA: Eseistul FACE LUMINA si arata cine sunt…

- "Ma bucur sa va pot anunta ca, in acest an, fermierii isi vor primi in avans subventiile pentru agricultura. De mentionat ca anul trecut ele au fost platite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat in conturile Romaniei peste 400 de milioane de euro, suma ce reprezinta rambursarea…

- Cel putin sapte militari turci au murit în ultimele 24 de ore în cursul ofensivei Ankarei împotriva kurzilor din regiunea siriana Afrin, aceasta fiind cea mai sângeroasa zi pentru armata turca de la lansarea ofensivei, informeaza site-ul postului BBC News. Premierul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie anul viitor viitor vor fi tratati in mod diferit de cei stabiliti deja in aceasta tara. "Persoanele care au venit in Regatul Unit atunci cand eram membri ai UE si-au stabilit anumite asteptari…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a declarat…

- DECIZIE… Marea majoritate a populatiei europene traieste si munceste in orase, consumand aproximativ 80% din energia utilizata in UE. Acest consum de energie in crestere genereaza emisii de CO2, gaz cu efect de sera, considerat a fi responsabil de asa-numitele „schimbari climatice”. Schimbarile climatice…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a primit un buchet de trandafiri rosii de la Organizatia de Femei a PSD, mai multe reprezentante tinand sa o felicite pe holul Parlamentului, inainte de anuntarea rezultatului votului de luni.

- Ședinta Parlamentului pentru votul de investire a noului guvern Premierul desemnat, Viorica Dancila. Foto: Agerpres. UPDATE: Premierul desemnat Viorica Dancila prezinta, în Parlament, programul de guvernare. A început sedinta extraordinara a Legislativului pentru votul de…

- Riscurile de mediu, respectiv fenomenele meteo extreme, determinate de schimbarile climatice, sunt cele mai mari intre cele 30 de tipuri de risc la nivel global, conform The Global Risk Report 2018, publicat de World Economic Forum (WEF) . WEF a inceput, luni, la Davos, Elveția. In plus, 2018 va fi…

- Presedintele american, Donald Trump ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV, relateaza AFP,

- TENDINTA DE INCALZIRE! Cifrele centralizate pe perioada de 15 septembrie 2017-15 ianuarie 2018 sunt inca o dovada a acestui fenomen mai mult decat ingrijorator. Dincolo de cifrele seci, se poate vedea si pe camp cum o cultura, precum rapita, castiga teren in zone unde nici nu se discuta despre asa ceva…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost sâmbata din nou la schi, în judetul Alba, în Muntii Sureanu, fiind fotografiat în timp ce statea la rând sa urce pe pârtie. Seful statului a fost fotografiat în timp ce statea la rând sa urce pe pârtie,…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a trimis Parlamentului programul de guvernare, document care contine in mare masura aceleasi obiective cuprinse in programul Guvernului Tudose, diferenta constand in amanarea termenului de implementare in cazul unor masuri.

- Premierul desemnat Viorica Dancila va participa duminica la sedinta Biroului Politic Central al ALDE, nu vineri, cum era initial programat, a afirmat presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, la Parlament. Citeste si: Gabriela Firea, sfaturi pentru premierul desemnat inainte de CEx:…

- Curtea Suprema din Danemarca a decis anul trecut ca patru romani acuzati in Romania de trafic cu fiinte umane nu pot fi repatriati, intrucat incarcerarea lor in conditiile inchisorilor romanesti ar echivala cu o incalcare a drepturilor omului. ''Pur si simplu nu este corect ca tari precum Danemarca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu ii este teama de suspendare, intrebat daca a numit-o pe Viorica Dancila de teama unor consecinte politice. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti,...

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare, raspunzand astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor, daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern. „Nu va…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modiv (foto), in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos. "Se pare ca…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modi, in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos, transmite dpa. ''Se…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a descris-o pe Viorica Vasilica Dancila, desemnata prim-ministru al Romaniei, ca o persoana decenta, civilizata și neconflictuala. Este ea și competenta sa conduca guvernul intr-un moment in care Romania se afla in pragul crizei financiare? Este ...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara în nordul Siriei împotriva unei militii kurde va fi încheiata ''în foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom încheia…

- Schimbarile climatice vor afecta viata tuturor creaturilor de pe Pamant daca trendul actual continua. In cadrul unui nou studiu au fost simulate fenomenele schimbprilor climatice care ar putea duce la distrugerea oceanelor pana la sfarsitul...

- Casa Regala va evacua Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doar doua zile, Guvernul a dat aviz negativ proiectului legislativ ce prevedea la Palatul Elisabeta sa fie acordat Casei Regale . Potrivit antena3.ro , premierul Mihai Tudose a menționat ca a primit solicitare de chirie, in…

- Liviu Dragnea îl ameninta cu demiterea pe premierul Mihai Tudose. Avertismentul vine prin vocea unuia dintre apropiatii liderului PSD, Dumitru Buzatu. Liderul PSD Vaslui a declarat despre ruptura de la vârful partidului: "Daca nici presedintele Liviu Dragnea, nici premierul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea în teorie sa revina în Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedând însa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea reveni, teoretic, in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Frig extrem in SUA, inundații masive in Singapore, canicula in Sydney, record de temperaturi scazute in Bangladesh și ger in China; viscol intr-o parte a Japoniei și vreme neobișnuit de calda la Tokyo. Ce se intampla cu vremea, care s-a schimbat atat de mult in ultimul deceniu?

- Temperaturile de primavara din mijlocul iernii au starnit ingrijorare printre oameni. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.CNN a realizat o lista a activitaților umane care duc la schimbarile…