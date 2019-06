Premierul Viorica Dancila a precizat marti ca a avut intalniri la Bruxelles cu presedintele si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene pe tema situatiei actuale din Guvern si din PSD si a reluarii discutiilor, punctual, cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).



"Am avut discutii atat cu presedintele Comisiei Europene, cat si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, am discutat despre situatia de acum, atat la guvernare, cat si in calitatea de presedinte interimar al PSD. Am reiterat ce am spus de la preluarea Presedintiei interimare (a Consiliului UE - n.r.),…