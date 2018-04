Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dacila a declarat, marti, in contextul desecretizarii protocolului dintre Ministerul Public si SRI, ca trebuie sa se ajunga "la un moment zero", pentru "sanatatea societatii" si cresterea increderii in institutii. "Cred ca trebuie sa ajungem la un moment zero si cred ca pentru sanatatea…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, a solicitat, luni, desecretizarea urgenta a tuturor protocoalelor incheiate intre Parchetul General si DNA, cu SRI, SIE, BNR, precum si alte institutii, protocoale mentionate in raportul elaborat de CSAT in anul...

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, considera desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchet drept "un demers firesc si normal intr-un stat democratic", informeaza agerpres.ro. "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca apreciaza desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchet, intrucat acum se va putea cunoaste in amanuntime continutul acestor "intelegeri anormale", care le-au "permis" serviciilor sa intre in zona de politie judiciara.…

- Cererile coaliției PSD-ALDE, prin care solicita desecretizarea protocoalelor dintre Serviciul Roman de Informații (SRI) și diverse instituții, au fost dezbatute aseara la emisiunea PRESSALERT LIVE alaturi de avocatul Cristian Clipa. Partea care solicita desecretizarea invoca lipsa de acoperire legala.…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca desecretizarea protocoalelor este o decizie importanta care presupune o analiza temeinica. Precizarea, dupa ce ministrul Justitiei a cerut desecretizarea acordurilor incheiate de parchete cu SRI.

- Codrin Ștefanescu susține ca desecretizarea protocoalelor dintre SRI și instituțiile de forța va reseta intregul Sistem din Romania. Codrin Ștefanescu considera ca odata desecretizate protocoalele va fi un adevarat cutremur pe scena politica, dar și in zona justiției și mass-media. Citește…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii...

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Traian Basescu a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am…

- Controversata problema- vehiculata și contestata de-a lungul timpului- a protocoalelor dintre DNA și SRI, pare sa deschisa o alta Cutie a Pandorei. Mai exact, jurnaliștii de la Luju.ro, scot la iveașa faptul ca șefa DNA, Codruța Kovesi, a semnat in 2009, protocolul SRI-PICCJ, deși in 2017 nega, prin…

- Comisia condusa de Florin Iordache, autorul controversatei OUG 13 care a scos, la începutul lui 2017, sute de mii de oameni în strada și promotorul celor trei avortoane legislative ieșite din pixul ilustrului Tudorel Toader, se pregatește sa dea

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI și alte instituții ale statului, anunța Guvernul. „Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația…

- Desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", a declarat sambata seara presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens premierul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct de vedere…

