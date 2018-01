Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce iubita lui, Stefania, zisa "Libelula", a anuntat ca vrea sa fie o mama tanara, Speak a reactionat. Artistul spune ca iubita lui va fi, cu siguranta, o mama tanara fiindca ea este acum foarte tanara. Cristina "Libelula" are 21 de ani.

- Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa. "E prea devreme sa ne asumam o pozitionare. Suntem in expectativa. Vrem sa adunam informatii, sa cunoastem mai bine situatia, sa cunoastem persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul, adica ce doresc sa faca fata…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pentru functia de prim ministru pe Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE. Pentru a-si incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa-și formeze cabinetul și sa fie validata si de Parlament. Ionuț Gheorghe ne explica procedura pas cu pas.

- Premierul interimar a luat o decizie neasteptata, astazi. Mihai Fifor a decis sa-l repuna pe Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial. Decizia lui Fifor vine ca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Premierul interimar Mihai Fifor spune ca PSD nu putea avea o optiune mai buna pentru functia de premier decat Viorica Dancila, precizand ca aceasta are "un profil european incontestabil" si "o solida experienta politica si administrativa". "Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, joi, ca PSD ”nu putea avea o optiune mai buna” pentru functia de premier decat Viorica Dancila, unul dintre cei mai respectati europarlamentari romani, aceasta avand ”un profil european incontestabil si o solida experienta politica si administrativa”.

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre desemnarea Vioricai Dancila drept noul prim-ministru al Romaniei dupa demisia lui Mihai Tudose.

- Invitat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, Codrin Ștefanescu și-a laudat colegele de partid, despre care a spus ca sunt mai barbați decât barbații. „S-a dovedit, avem colege de 100 de ori mai barbați decât barbații. Am avut barbați în…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui ...

- ”Daca președintele Klaus Iohannis ar fi adoptat o atitudine de conflict, in limitele constituționale, PSD-ul ar fi putut argumenta retroactiv defecțiunea interna, susținand ideea unei conspirații in care ar fi fost implicați Mihai Tudose și Klaus Iohannis. Nemaiavand suport astfel de scenarii conspiraționiste,…

- Președintel PSD, Liviu Dragnea, a facut, miercuri, impreuna cu premierul desemnat Viorica Dancila o serie de declarații: Liviu Dragnea: Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Dancila premier. Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie.…

- ”Vom convoca sesiune extraordinara. (...) Pe data de 29 ianuarie luni, sa avem votul de investitura in Parlament. Luni, va fi convocat Comitetul Executiv Național al PSD pentru a incepe discuțiile pentru componența noului Cabinet”, a spus Liviu Dragnea. Revenim cu noi declaratii

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa la ora 17.30. Anunțul apare în aceeași zi în care președintele a avut consultari cu partidele parlamentare pe tema desemnarii unui nou premier, în locul lui Mihai Tudose. PSD a propus-o oficial pe Viorica Dancila.

- Premierul propus de PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, a ajuns in urma cu putin timp la Palatul Cotroceni, unde poarta discutii cu presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, seful statului a dorit sa aiba o intrevedere cu Viorica Dancila inainte de a face declaratii cu privire la…

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Cei doi jurnalisti au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-si demita pentru a doua oara propriul premier. In primul rand, Cristian Tudor Popescu a comentat decizia PSD de a o propune pe europarlamentarul Viorica Dancila in functia de premier. Liderii…

- Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Miercuri, la ora 13,00, va avea loc prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Fifor. Premierul interimar Mihai Fifor a…

- Viorica Dancila, propunerea de premier a PSD, spune ca nu primit inca un semnal de la președintele Klaus Iohannis. Șeful statului este așteptat sa anunțe daca va accepta sau nu aceasta propunere dupa consultarile cu partidele parlamentare. Ea a spus ca nu vrea sa faca declarații inainte sa afle decizia…

- Eurodeputata Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, a facut prima declarație publica. &"Trebuie sa gândesc pozitiv&", a declarat aceasta care a precizat ca o recomanda &"colegii&".

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, lun seara ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice. „Din moment ce…

- Mihai Tudose, impreuna cu ministrii sai, a depus juramantul in data de 29 iunie 2017. La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau sa insel increderea acordata. Voi fi prezent in Parlament…

- Liviu Dragnea face luni seara primele declarații dupa demisia lui Mihai Tudose, premierul ramanand dupa ședința CEx fara sprijin politic. Așadar, liderul PSD va face, in scurt timp, declarații de la sediul PSD.

- Premierul a subliniat faptul ca vrea sa nuanțeze declarația de saptamana trecuta referitoare la autonomia Ținutului Secuiesc, din cauza faptul ”ca s-a ințeles greșit”. ”Cand m-am referit la fluturatul pe steag m-am referit la autoritațile statului care trebuie sa aplice legea.(...) Despre…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose si mai multi membri ai Cabinetului au participat la semnarea proiectului ce prevede constructia unui pod suspendat peste Dunare, de la Braila. Premierul a spus ca proiectul este „un pas imens” spre normalitate și a dat asigurari…

- Premierul iese la rampa chiar înainte de mult asteptata sedinta a PSD.Mihai Tudose va participa la o conferinta de presa. Este vorba despre conferinta organizata de catre ministrul Felix Stroe la ministerul Transporturilor, începând cu ora 14.

- Europarlamentarul PSD, Viorica Dancila, a precizat, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile prim-ministrului Mihai Tudose in legatura cu autonomia Tinutul Secuiesc, motivand ca afirmațiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Eurodeputata PSD, Viorica Dancila, a sustinut, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile premierului Mihai Tudose despre autonomia Tinutul Secuiesc, precizand ca declaratiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- Seful Politiei, Bogdan Despescu, a ajuns in urma cu scurt timp la Palatul Victoria, unde are o intalnire cu premierul Mihai Tudose. Potrivit Antena 3, Despescu ar fi venit sa discute cu premierul despre raportul pe care acesta i l-a solicitat la inceputul saptamanii.

- "Nu-mi doresc sa fiu președintele PSD. Eu nu sunt premierul cuiva, sunt premierul României și trimis de PSD. PSD nu este un nume, cu structurile de conducere, buni, rai. Dar nu sunt al cuiva, de nimanui. Ca e vorba de servicii sau de al cuiva din partid. Sunt premierul României,…

- Guvernul a dat aviz negativ pe noul statut al Casei Regale Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, initiativa care apartine sefilor celor doua Camere ale Parlamentului. Potrivit acesteia, Casa Regala ar fi avut personalitatea…

- Kamara si sotia lui, Oana, sunt gata sa-si spuna „adio!”. Cei doi sunt in pragul divortului si se pare ca nu prea mai e rost de impacare. Artistul nu a vrut sa vorbeasca despre acest subiect, desi apropiatii spun ca regreta ca s-a ajuns la acest impas.

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca la inceputul anului viitor am putea asista la tranșarea conflictului mocnit dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. „Primele semne ca se apropie marea infruntare Drangea – Tudose au aparut inca de saptamana trecuta. Atunci premierul Tudose submina autoritatea…

- Vestea ca Oana, sora Deliei, a devenit mamica a luat cu surprindere intreg showbizul! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a vorbit cu sora artistei si are primele declaratii dupa ce s-a spus ca a nascut.

- "Am fost anuntat ca se strica vremea. Am venit sa discut, fiind anuntat ca este si o pregatire pe acest subiect, sa vad despre ce este vorba si cat de bine pregatiti sunt. Si sunt", a spus premierul Romaniei. "Am rugat Politia sa-si ia in serios si rolul de prevenire, in special pe circulatia…

- Keo si iubita lui, Alexandra Pavel, traiesc o mare bucurie. Blonda va deveni mamica pentru prima data luna viitoare. Misty a reusit sa tina ascunsa sarcina pana acum, iar nimeni nu se gandea ca artista le va face o asemenea surpriza.

- Este razboi total intre opoziție și putere in Parlament. La moțiunea de cenzura inițiata de opoziție, premierul Mihai Tudose a incercat sa iși faca bilanțul guvernarii pe acorduri de vociferari și huiduieli ale celor de la PNL și USR.”Din pacate, dumneaoastra ați transformat acest drept legitim…

- Chirtoaca a multumit oamenilor care l-au susținut in cadrul Referendumului de demitere a sa din funcția de primar al capitalei. Mesajul a fost transmis in cadrul unei conferințe de presa organizat de conducerea Partidului Liberal, dupa inchiderea secțiilor de votare. ”Au adus un subiect arificial in…

- Planul de reforma s-a concretizat cu anumite schimbari de așa natura incat niciun salariu net sa nu scada, iar pensiile sa creasca, a declarat premierul Mihai Tudose, miercuri, la Congresul Național CNSRL...

- Liviu Dragnea a facut duminica primele declarații dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Liderul PSD a venit la Romexpo, unde are loc congresul pentru alegerea noului președinte TSD. Liviu Dragnea spune ca nu sunt morive pentru ca ordonanța de modificare a Codului Fiscal sa fie contestata la CCR. „PSD…

- Gabi Jugaru, aventura cu o blonda casatorita. Acesta a vorbit in direct la tv, despre un episod din viața lui amoroasa. Omul de televiziune a recunoscut ca s-a iubit cu o femeie maritata. Mai mult, Gabi Jugaru a dezvaluit ce i-a zis soțul femeii, care este mai tanar cu 20 de ani. ”El nu e in țara.…