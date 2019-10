Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, marti seara, ca PNL are pregatita o structura guvernamentala cu 15 ministere, dar ca prin negocieri se poate ajunge la 16, daca si alte partide intra cu oameni in noul Executiv. "Vrem oameni integri, fara probleme morale in cariera lor, cu experienta in domeniul…

- 'Este o non-știre prezentarea lui Ludovic Orban ca premier al Romaniei", așa a comentat gazetarul Cristian Tudor Popescu, in direct la Digi24, momentul anunțarii numelui noului premier al Romaniei de catre președintele Klaus Iohannis. In opinia gazetarului, numele premierului nu are nicio relevanța,…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi 24, modul in care a fost pregatita moțiunea de cenzura de PNL, care a privit-o ca pe un scop și nu ca pe un mijloc de schimbare a Guvernului. CTP susține ca moțiunea ar fi trebuit introdusa in momentul in care Opoziția avea un alt guvern cu care…

- Viorica Dancila, premierul demis, a anunțat ca va face o serie de declarații, de la ora 18:30. Decizia vine dupa ce Klaus Iohannis il va desemna, la Palatul Cotroceni, pe premierul propus, cel mai probabil Ludovic Orban.Dancila va susține declarațiile la sediul Partidului Social Democrat.…

- K. Iohannis anunta premierul desemnat cu formarea viitorului Guvern Presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa anunte, astazi, premierul desemnat cu formarea viitorului Guvern. Anuntul ar urma sa fie facut de seful statului la finalul unei noi runde de consultari în formula restrânsa,…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea anunta marti, premierul desemnat sa formeze un nou guvern dupa ce Cabinetul Dancila a fost demis, saptamana trecuta, prin motiune de cenzura. Potrivit unor surse oficiale, seful statului va avea, in aceeasi zi, consultari cu liderul liberalilor, Ludovic Orban, cu…