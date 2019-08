Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a fost asteptata la Iasi de cativa protestatari care au afisat un banner inscriptionat „PSD atata stie, sa ne tina in saracie”. Protestatarii au strigat „hotii” si „criminalii”, informeaza Mediafax. Premierul Viorica Dancila participa la sedinta Comitetului Executiv Judetean…

- Un grup de protestatari care merg din Iași spre Capitala au blocat un drum național din Buzau, traversand in mod repetat, timp de cateva minute, o trecere de pietoni. In zona s-au format coloane de mașini.Cele cateva persoane care au traversat in mod repetat, timp de cateva minute, o trecere…

- Presedintele filialei iesene a PNL, deputatul Costel Alexe, a criticat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, propunerea facuta de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici privind rectificarea bugetara, pentru faptul ca nu aduce finantari pentru proiectele de modernizare a infrastructurii din…

- Elicopterul guvernanților a intampinat probleme in procesul de aterizare, duminica dupa-amiaza. In aparatul de zbor se afla atat premierul cat și ministrul Finanțelor. Premierul Viorica Dancila, ministrul Eugen Teodorovici dar și alți guvernanți, s-au aflat intr-o vizita in județul Gorj. Aparatul de…

- Premierul Viorica Dancila se afla, la aceasta ora, in Suceava, unde ar urma sa aiba o intalnire secreta la o pensiune din Frasin cu primarii social-democrati din judet. Potrivit unor surse politice convergente citate de Adevarul, Viorica Dancila este insotita de catre ministrul Sanatatatii, Sorina Pintea,…