- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 1-2 mai, o vizita in Republica Polona, in cursul careia va participa la Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004 si la Marsul International al Vietii.

- Viorica Dancila are o intalnire cu Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice, pentru a discuta despre situatia remanierii si o posibila restructurare guvernamentala. Ea avea programata participarea la un eveniment care figura pe agenda oficiala a Executivului, transmite...

- Conferinta de presa Dancila-Tsipras-Borisov-Vucic Viorica Dancila: Suntem astazi la Bucuresti pentru a participa la cea de-a VII-a reuniune a formatului cvadrilateral de cooperare cu Bulgaria, Grecia si Serbia, fapt care reflecta interesul nostru comun si constant pentru bunastarea si stabilitatea…

- Deputatul de Dolj Lia Olguta Vasilescu sustine ca prim-ministrul Viorica Dancila si-a dorit ca ea sa ramana in echipa guvernamentala, motiv pentru care a optat pentru functia de consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructura, pozitie din care va supraveghea proiectele drumurilor…