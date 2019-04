Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 1-2 mai, o vizita in Republica Polona, in cursul careia va participa la Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004 si la Marsul International al Vietii.

- Aderarea Romaniei la moneda euro reprezinta un adevarat proiect de tara pentru succesul caruia este nevoie de sprijinul intregii societati, a declarat marti premierul Viorica Dancila. "Aş compara adoptarea de către România a monedei unice europene cu alte proiecte care au schimbat…

- Conferinta de presa Dancila-Tsipras-Borisov-Vucic Viorica Dancila: Suntem astazi la Bucuresti pentru a participa la cea de-a VII-a reuniune a formatului cvadrilateral de cooperare cu Bulgaria, Grecia si Serbia, fapt care reflecta interesul nostru comun si constant pentru bunastarea si stabilitatea…

- Ambasada Israelului la Bucuresti isi exprima speranta ca reprezentanta diplomatica a Romaniei sa se mute de la Tel Aviv la Ierusalim, pozitie exprimata dupa anuntul facut in acest sens, duminica, de premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres."Ambasada Statului Israel o felicita pe doamna premier…

- "Protejarea drepturilor cetatenilor a reprezentat prioritatea Guvernului Romaniei pe intreaga durata a procesului Brexit. Am urmarit pe tot parcursul acestor negocieri sa ne asiguram ca drepturile cetatenilor romani care locuiesc in Marea Britanie vor fi respectate. Am primit deja asigurari in acest…

- "Doar intr-un singur an am reusit ce alte guverne nu au atins intr-un mandat intreg. Veniturile bugetului statului au ajuns in 2018 la peste 295 de miliarde de lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 32% fata de 2016, iar ponderea veniturilor in PIB a ajuns la 31,1%, fata de 29,5%, cat era in 2016.…