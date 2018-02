Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta, joi, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia din DNA, precizand ca ii va solicita acestuia sa aiba o declaratie in privinta deciziei pe care a luat-o fata de scandalul din DNA. Intrebata daca a discutat cu Toader despre…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta.

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…

- Premierul Viorica Dancila a discutat luni, la sediul Guvernului, timp de aproximativ o ora cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Planurile noului Executiv și problema eliminarii vizelor pentru cetațenii romani care calatoresc peste Ocean s-au numarat printre temele abordate. Cei doi oficiali…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, informeaza un raspuns al Ambasadei SUA la Bucuresti, la solicitarea AGERPRES. Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, informeaza un raspuns al Ambasadei SUA la Bucuresti, la solicitarea AGERPRES.Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul Statelor…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni la Bruxelles, pe 20-21 februarie, cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, motivul deplasarii fiind explicarea intențiilor majoritații guvernamentale de modificare a legilor justiției.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu ministrul Justitiei despre aspectele relatate in presa, potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca a avut "o intalnire foarte buna" cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. "A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala.…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit in aceasta dimineața la Palatul Victoria pe ambasadorul Hans Klemm. Intalnirea cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii face parte dintr-o serie de intrevederi pe care șeful Executivului le va avea cu reprezentanții misiunilor diplomatice

- Premierul Viorica Dancila il primeste astazi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm va avea loc la ora 10.00 la Palatul ...

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila îl primeste luni, 12 februarie, la ora 10:00, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit biroului de presa al Executivului. „Intalnirea cu ambasadorul SUA este prima dintr-o serie de intrevederi pe care doamna prim-ministru le va avea cu reprezentantii misiunilor diplomatice…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, conform unui anunț al Guvernului. Intrevederea va incepe la ora 10,00. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat pentru Agerpres ca aceasta este prima dintr-o serie de astfel…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat ca intalnirea dintre prim ministrul Dancila…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Citeste si: Liviu Plesoianu, scrisoare DURA pentru ministrul Justiției: 'Ați pierdut șansa de a fi un erou' Purtatorul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna,…

- Au fost dezbateri aprinse, miercuri, in Parlamentul European pe tema justitiei din Romania. Parlamentarii romani au aruncat vorbe grele de la tribuna, in timp ce strainii au transmis Legislativului de la Bucuresti ca mai au timp pentru a corecta Legile justitiei, scrie Digi 24.Europarlamentarii si ar…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, in cadrul unei conferinte internationale de comemorare a Holocaustului, ca este o datorie a noastra colectiva sa educam si sa comemoram, pentru a nu uita tragicele evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand peste…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Pogromul de la Bucuresti, care a avut loc în perioada 21- 23 ianuarie 1941, a fost comemorat, luni, la monumentul ridicat în Piateta Sef Rabin dr. Alexandru Safran în amintirea celor 125 de victime. Printre cele aproximativ 100 de persoane prezente la comemorare s-au numarat si ambasadorul…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis, joi, ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor. DOCUMENTELE…

- Kelemen Hunor: Legile adoptate nu afecteaza statul de drept si independenta justitiei Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Jurnalistul Ionel Stoica a postat pe Facebook imagini de la protestul magistraților din București fața de modificarile controversate la legile justiției discutate de coaliția PSD-ALDE. ”Magistrații din București au aprins lanternele de la telefoane, pe treptele Palatului de Justiție. Sper sa vada mesajul…

- Luind Romania drept ceea ce este de adevaratelea prin slugarnicia clasei politice moldo- valahe fața de orice Inalta Poarta, o Babuinie, adica, ambasadorul american Hans Klemm circula prin țara ca printr-o Gubernie a familiei sale și da indicații de aroganța celor date de celebrul Serghei Ivanovici…

- "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", noteaza Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au infruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 in capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat Liviu Dragnea si alte aliatilor sai,…

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, a reacționat dupa ce ambasadorul SUA, Hans Klemm, a lansat un avertisment autoritaților de la București, pe fondul discuțiilor despre modificarea legilor Justiției.„Aoleooo, ințeleg ca unii sunt convinși ca daca procurorul Portocala…

- ”Modul in care coalitia PSD-ALDE modifica fara dezbateri legi fundamentale pentru statul de drept este inacceptabil. Vom protesta alaturi de romanii care nu accepta ca o mana de politicieni iresponsabili ne pot indeparta de valorile democratice la care am aderat dupa multe sacrificii”, este mesajul…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Piata Victoriei din Capitala, cât si în mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, si…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privinta statului de drept si a luptei anticoruptie si a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justitiei sa ajute acest proces.

- Comunicatul Departamentului de Stat al SUA a starnit, așa cum era de așteptat, reacții controversate și discuții aprinse. Presedintele UNJR, Dana Girbovan, a declarat ca in comunicatul Departamentului de Stat nu se face vreo solicitare Parlamentului de retragere a legilor justitiei, afirmand ca ambasada…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca in comunicatul Departamentului de Stat nu se face vreo solicitare Parlamentului de retragere a legilor justitiei, afirmand ca ambasada trebuie sa precizeze care sunt propunerile care afecteaza independenta sistemului judiciar.“Ambasada…

- Comunicatul Departamentului de Stat al SUA nu ar trebui sa surprinda pe nimeni la Bucuresti. O spune ambasadorul american Hans Klemm, potrivit caruia comunicatul este o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate inca din vara. Adica de cand ministrul Justitiei a propus masurile de reforma…

- Predoiu, fost ministru al Justitiei: Nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca SUA ar trebui sa vorbeasca pe un alt ton cu Romania, dupa ce, seara trecuta, Departamentul de Stat a transmis un comunicat de presa in…

- "In ceea ce priveste pachetul de legi ale Justitiei, pregatit initial de catre ministrul Justitiei si preluat acum de catre Parlament, urmarim foarte atent ce se intampla si asteptam sa vedem ce modificari vor aparea in Parlament si care va fi forma finala rezultata din comisia juridica. Asa cum…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, luni, ca toti cei care protesteaza ar trebui sa vada ca membrii comisiei, impreuna cu asociatiile profesionale, incearca sa faca niste legi mai bune. ”Atata timp cat factorul politic nu intervine decat…

- Proteste de amploare nu sunt doar in Bucuresti, dar si la Sibiu, in orasul lui Klaus Iohannis. Desi se credea ca la aceasta manifestatie vor fi cateva sute de oameni, surpriza este de proportii. Peste 4000 de oameni protesteaza impotriva Executivului.Citeste si: Jandarmeria ia pozitie dupa…

- Aproximativ 200 de craioveni protesteaza, la aceasta ora, in Piata Mihai Viteazu. Manifestatii sunt programate in Bucuresti si in aproape 80 de orase, dar si in strainatate, la Milano, Zurich, Birmingham si Paris.

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau spune ca mitingurile PSD nu ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat, pentru ca ele necesita si prezenta parlamentarilor, iar acestia trebuie sa fie prezenti in legislativ pentru a finaliza legile justiției. „Am discutat si discutam tot timpul si…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat ca Romania nu a scapat de corupție, furtul fiind inca un obicei bine inradacinat la nivel inalt. Aceasta a dus criti dure actualului Guvern, spunand ca, deși s-ar fi putut face investiți in alte domenii unde era nevoie, acest lucru nu s-a realizat…

- Coruptia inseamna furt din bunurile publice, iar daca acest furt s-ar opri Romania ar deveni o tara mai prospera si ar putea investi in scoli, spitale, infrastructura, lucru care din nefericire inca nu s-a intamplat pe masura asteptarilor, tocmai pentru ca s-a furat, a spus ambasadorul SUA la Bucuresti,…